CBS News: To najgorszy dzień prezydentury Bidena

W czwartek na lotnisku w Afganistanie doszło do dwóch eksplozji, w których zginęło co najmniej 85 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. Reuters podkreśla, że był to najkrwawszy dzień dla sił USA od dekady.

– Nie wybaczymy, nie zapomnimy, dorwiemy was i zmusimy was, byście za to zapłacili – oświadczył Biden. Prezydent USA polecił dowódcom wojskowym przygotowanie planu uderzenia odwetowego wobec przywódców Państwa Islamskiego, ponieważ to ta organizacja terrorystyczna przyznała się do przeprowadzenia zamachu w Kabulu.

"Najgorszy dzień"

Suchej nitki na prezydencie Bidenie nie pozostawiają największe amerykańskie media. Popularność zdobył szczególnie materiał CBS NEWS.

– To jest najgorszy dzień prezydentury Joe Bidena. Czwartkowe ataki w Kabulu to najbardziej śmiertelny dzień dla członków amerykańskich służb od sierpnia 2011 r. – podkreśla Nancy Cordes korespondent stacji w Białym Domu.

twitter

Załamanie wizerunku Bidena

Z ostatnich badań przeprowadzonych na zlecenie NBC News jasno wynika, że w ostatnich miesiącach postrzeganie Joe Bidena przez Amerykanów uległo zmianie na gorsze.

Po raz pierwszy od przejęcia władzy w USA ogólną pracę prezydenta pozytywnie ocenia mniej niż połowa badanych. Zadowolonych z poczynań Joe Bidena w sierpniu było 49 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego w kwietniu. Negatywnie prezydenta oceniło 48 procent. Przez niepełna 4 miesiące grupa ta zwiększyła się o 9 punktów procentowych.

Działania Bidena w kwestii Afganistanu pozytywnie oceniło zaledwie 25 proc. respondentów. 60 proc. miało przeciwne zdanie.

Czytaj też:

Waszczykowski o kapitulacji w Kabulu: Nie ma co się dziwićCzytaj też:

Dotkliwa porażka Bidena. Nie może anulować decyzji Trumpa