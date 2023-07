Materiał TVN24 o Konfederacji stał się hitem. "Będę musiał podziękować"

Wszystkie sondaż to potwierdzają- Konfederacja stała się trzecią siłą polityczną w Polsce, a w najbliższych wyborach ma szanse wprowadzić znaczącą reprezentację kilkudziesięciu posłów (w niektórych badaniach, w zależności od konfiguracji w jakiej wystartuje reszta opozycji, może liczyć nawet na ponad 60 mandatów).

TVN24 straszy Konfederacją

Popularna stacja TVN24 opublikowała w środę materiał "Mroczne Widmo", w którym przestrzega widzów przed prawicową formacją.

"Mówią o wolności i niskich podatkach. Są niechętni Unii Europejskiej i mniejszościom seksualnym. Deklarują żarliwą wiarę w Boga i chętnie piją piwo, wznosząc okrzyki o "wielkiej Polsce". To Konfederaci - zbiór poglądów i idei, który łączy jedno – chęć przejęcia władzy" – przekonują autorzy filmu.

W programie wystąpił m.in. Marcin Kącki, autor książki "Chłopcy. Idą po Polskę", która jest poświęcona prawicowej formacji. W programie padają zarzuty o radykalizm, a także hipokryzję. Autorzy programu wskazują, że Konfederacja kreuje się na katolickie ugrupowanie, podczas gdy Janusz Korwin-Mikke przez dłuższy czas ukrywał, że miał drugą rodzinę. Przypomniano też słynną "piątkę Mentzena".

W programie politykom zarzucono, że politycy są "wygłodniali władzy", chcą wygrać wybory oraz gotowi stworzyć koalicję z PiS. Sugerowano również, że mają prorosyjskie poglądy.

Konfederacja zachwycona programem TVN24

Co jednak ciekawe, sami politycy Konfederacji wydają się być zachwyceni programem. Szczególną wesołość wywołało zakończenie materiału, w którym autor programu Artur Warcholiński śmiertelnie poważnym tonem oznajmia, że na koniec konwencji Konfederacji z głośników poleciał słynny przebój AC/DC - Highway to Hell. – Swoją konwencję Konfederacja skończyła przy dźwiękach piosenki "Autostrada do piekła" – oznajmił dziennikarz.

"Czyli mówicie, że po kilkumiesięcznym (kilkuletnim?) śledztwie TVN na temat #Konfederacja, najmocniejszym zarzutem ujawnionym w finale reportażu jest piosenka "AC/DC - Highway to Hell" na konwencji? Bo hell = piekło?" – czytamy na oficjalnym profilu Konfederacji na Twitterze. "Wniosek: nic na nas nie mają" – dodano.

Do sprawy odniósł się również poseł Janusz Korwin-Mikke. "TVN prawie w ogóle nas nie zaprasza, pomija i zamilcza. Jednak przyznać trzeba, że jak już coś o nas zrobią, to mucha nie siada! Ja już raz podziękowałem stacji TVN za pomoc w historycznym sukcesie, kiedy wchodziliśmy do PE. Na jesieni będę musiał podziękować znowu" – napisał polityk.

W podobnym tonie wypowiedział się Grzegorz Braun.

