"Wybory na styk". Tusk ma plan na ostatnie dni kampanii

– W całej Polsce kobiety przez ten swój zdrowy rozsądek, bardzo głębokie i rozumne poczucie, czym jest bezpieczeństwo, lepiej rozumieją, że ostatnią rzeczą, jaka jest potrzebna, są awantury, to są jakieś idiotyzmy na górze, jakieś wojny z każdym sąsiadem, ze wszystkimi – mówił Tusk w Łodzi. Polityk ma jeździć po Polsce do ostatniej minuty kampanii. W środę ma być w Ełku, a do piątku odwiedzi też m.in. Podlasie, Śląsk i Pomorze.

"Wrócił do hasła zakończenia politycznej wojny. To jeden z komunikatów, który według założenia sztabowców KO miał być dominującym w końcówce kampanii największego ugrupowania opozycyjnego. To próba zachęcenia do głosowania tych, którzy według wielu badań mają już dość ostrego konfliktu" – czytamy.