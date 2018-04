Niemiecka zagłada Warszawy. Odnaleziono sensacyjne dokumenty

"DGP" informuje o sensacyjnych dokumentach, które pojawiły się na popularnym portalu aukcyjnym eBay. Wystawił je obywatel Niemiec. Paczkę nadano z miejscowości Ilmenau w Turyngii, na terenach dawnej NRD – czytamy w dzienniku.

Zbiory opatrzone są niemieckim napisem "Geheim" – "tajne". To dwa segregatory zawierające archiwalne zdjęcia, tabele i statystyki. Historycy, którzy zaczęli analizować te dokumenty, uważają, że mogą ukazać nieznane dotąd fakty dotyczące zniszczenia Warszawy w czasie II wojny światowej.

Badacze są zdania, że materiały w dużej mierze powstały na przełomie października i listopada 1939 r., tuż po napadzie Niemiec na Polskę. "To praktyczny poradnik o tym, jak sparaliżować, a potem zniszczyć wielką metropolię" – pisze gazeta.

"Dziennik Gazeta Prawna" zwraca uwagę, że w odnalezionych zbiorach mało jest informacji o celach militarnych. Znajdują się w nich za to np. tabele dotyczące zagęszczenia budynków i ludności żydowskiej, co sugerowałoby, że od początku brano pod uwagę ataki na cywilów.

Jak informuje "DGP", Rafał Szczepański, szef Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, wydał prawie 3 tysiące euro z własnych pieniędzy, by dokumenty wylicytować i sprowadzić do Polski. Wkrótce być może trafią one do jednej z państwowych instytucji.