Telewizja Republika odpowiada TVN 24. "Z niedowierzaniem i oburzeniem odebraliśmy ataki"
Udostępnij5 Skomentuj
Obserwator mediów

Telewizja Republika odpowiada TVN 24. "Z niedowierzaniem i oburzeniem odebraliśmy ataki"

Dodano: 
Logo TVN 24 / logo TV Republika
Logo TVN 24 / logo TV Republika Źródło: PAP / DAREK DELMANOWICZ
W reakcji na oświadczenie TVN 24 w sprawie braku transmisji przemówienia prezydenta Nawrockiego Telewizja Republika opublikowała własne oświadczenie.

Telewizja Republika ustosunkowała się do oświadczenia stacji TVN 24, która przekazała informację, że jej kamery nie zostały wpuszczone na niedzielne uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Telewizja Republika: Transmisję zrealizowaliśmy na prośbę "Solidarności"

"Z niedowierzaniem i oburzeniem odebraliśmy ataki reżimowych mediów na naszą stację, która według lipcowych badań oglądalności jest największą telewizją w Polsce i od początku roku największą telewizją informacyjną" – napisał prezes zarządu TV Republika Tomasz Sakiewicz.

"Tym razem powodem ataku jest fakt, że bezpłatnie zrealizowaliśmy i bezpłatnie udostępniliśmy wszystkim chętnym transmisję z obchodów 45-lecia «Solidarności». Zgodnie z przyjętym obyczajem i obowiązującym prawem poprosiliśmy, by korzystający oznaczyli źródło pochodzenia. Ten wymóg wobec nas zawsze egzekwuje TVP mimo iż jest zobowiązana do udostępniania sygnału z uroczystości o dużej randze społecznej" – wskazał.

"Na prośbę największej prywatnej grupy medialnej zgodziliśmy się nawet, żeby oznaczenie było tylko na początku i na końcu transmisji. TVN, którego twórcy wywodzą się z komunistycznego aparatu represji, w tej sprawie nie podjął rozmów. Nielegalna TVP wolała ukraść nasz sygnał wykorzystując media społecznościowe kancelarii prezydenta" – napisał.

"Niesłychane jest to, że kradnąc nasz sygnał twierdzi, że nie mogła z niego skorzystać. Transmisję zrealizowaliśmy na prośbę «Solidarności»" – podsumował Sakiewicz.

TVN 24: Nie wpuszczono naszych kamer

Wcześniej TVN 24 przedstawiła swoje stanowisko. "Decyzją organizatorów, czyli NSZZ «Solidarność», na niedzielne uroczystości w Gdańsku nie wpuszczono naszych kamer. Nie otrzymaliśmy akredytacji, a więc nie mamy możliwości transmisji obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych" – czytamy na stronie TVN 24.

"W zamyśle organizatorów moglibyśmy jedynie pokazać Państwu to, co pokażą kamery związanej z PiS, prawicowej stacji. Na to nie ma i nie będzie naszej zgody" – zakomunikowało kierownictwo TVN 24.

Stacja uważa, że "decyzja organizatorów nie ma żadnej podstawy, łamie szereg przepisów prawa, w tym przede wszystkim narusza konstytucyjną zasadę wolności prasy, co jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa".

"Dlatego, choć planowaliśmy, nie będziemy w stanie pokazać na naszej antenie uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego" – napisano w oświadczeniu.

Czytaj też:
Prezydent w historycznej sali Stoczni Gdańskiej. Padły słowa o WałęsieCzytaj też:
Uroczystości z udziałem Nawrockiego. Rachoń: Republika upomina TVN 24

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Telewizja Republika / TVN 24
Czytaj także