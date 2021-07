"Nawet w TVN24 krytyka". Fala komentarzy po powrocie Tuska

W sobotę o godzinie 10.00 rozpoczęła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której najważniejsi politycy partii zaprezentowali zmiany w strukturach władz ugrupowania. Borys Budka, który zabrał głos jako pierwszy, poinformował, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii i przekazuje to stanowisko byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi.

– Na moje zaproszenie i na moją prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Wraca w 100 procentach, by zaangażować się w budowę lepszej przyszłości (...) Dlatego dzisiaj panie premierze, drogi Donaldzie, chcę ci przekazać stery Platformy Obywatelskiej. Chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa – ogłosił Budka.

– Wróciłem. Wiem, że trochę długo czekaliście. Wróciłem na 100 procent. Platformo, jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli – stwierdził z kolei nowy przewodniczący.

Fala komentarzy

Powrót Tuska do krajowej polityki i objęcie stanowiska p.o. przewodniczącego PO wywołało wiele komentarzy.

"To nie przemówienie, to stand-up nowego kabareciarza z krótką pamięcią. Ale nie ma się z czego cieszyć, bo trochę prawdy powiedział. Pilna potrzeba wprowadzenia: 1. ustawa anty-sitwowa, 2. wynagrodzenie za rady nadzorcze nie większe jak minimalne uposażenie. itd" – napisał na Twitterze Marek Jakubiak.

".@donaldtusk wystąpił z apelem, aby nie przyzwyczajać się do rządów PiS. Słusznie, choć na opozycji nikt się do tego nie przyzwyczaił. Jednocześnie Tusk zaprezentował takiego Tuska do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Dużo emocjonalnej krytyki PiS, mało na temat przyszłości" – pisze z kolei Maciej Gdula z Lewicy.

"Nawet w TVN 24 krytyka (eksperci) mowy Tuska. „Powrót nieprzygotowany, brak pozytywnego programu”. Prowadząca przerażona. Nerwowo;)" – stwierdził publicysta Wojciech Biedroń.

"Powrót Tuska - przewrót pałacowy w PO - to prezent dla PJK i zintegrowanie elektoratu prawicy wobec starego wroga. Wyzwania? Stłumienie wojny domowej z upokorzonymi Trzaskowskim i Budką. Przekonanie wrogich mu Hołowni, Kosiniaka i Czarzastego, że w ich mieście… jest nowy szeryf" – pisze były senator PO Robert Smoktunowicz.

"Przemówienie Tuska niezłe retorycznie ale bez programu pozytywnego. Merytorycznie to jest nadal tylko antypisizm. Choć w nowym opakowaniu. Czy to wystarczy opozycji?" – stwierdziła dziennikarka Anna Sarzyńska.

"Co nam mówi powrót Donalda Tuska? Nie ma ziemi niczyjej, to nie czas na zawieszanie sporów i szukanie trzeciej drogi. Walka PO z PiS jest jak starcie Gondoru z Mordorem, któremu Lewica i Hołownia nie mogą przyglądać się z boku. Pytanie czy strategia polaryzacyjną zadziała" – twierdzi dziennikarz Marcin Makowski.

"Czytam relację z wystąpienia Tuska. Nie ma tam nic świeżego, sama antypisowska retoryka w tonie eschatologicznym. Nie widzę żadnej wartości dodanej. Sam Tusk na czele nie wystarczy. Do tego dojdzie poważny konflikt wewnątrz PO związany z jego powrotem" – zauważył z kolei Łukasz Warzecha, publicysta "Do Rzeczy".

