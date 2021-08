Co nas czeka, jeśli PiS straci funkcję Marszałka Sejmu?

Prof. Waldemar Paruch, politolog, były szef Centrum Analiz Strategicznych w rozmowie z serwisem wPolityce.pl pytany był o to, jak w najbliższym czasie mogą zmieniać się sondaże preferencji partyjnych, a tym samym poparcie dla konkretnych ugrupowań.

"Kluczowe głosowanie"

Ekspert przyznał, że sprawa jest tu skomplikowana. – Donald Tusk prawdopodobnie obstawił scenariusz dokonania bardzo szybko zdecydowanego przewrotu w Polsce – podejrzewa Paruch. Jak dodał, kluczowe może tu okazać się głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności wobec marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

– Jeśli obóz rządzący to głosowanie wygra, to scenariusz szybkiej zmiany układu politycznego w Polsce się nie uda i wtedy ten początek Donalda Tuska może okazać się falstartem, ponieważ nie da się przez wiele miesięcy prowadzić działań politycznych w oparciu o emocje negatywne, hejt i kłamstwo, bo to wyraźnie widać, jeżeli chodzi o aktywność Donalda Tuska. Takiej działalności nie da się prowadzić przez miesiące, bo ona spowszednieje i przestanie oddziaływać na wyborców – tłumaczył politolog.

Dopytywany, co nas czeka jeśli scenariusz dotyczący odwołania marszałek Sejmu uda się opozycji zrealizować, prof. Paruch stwierdził, że będziemy zmierzać w kierunku przedterminowych wyborów. – Ewentualna utrata przez Zjednoczoną Prawicę stanowiska marszałka Sejmu uniemożliwiłaby przeprowadzenie w najbliższych miesiącach ustaw Polskiego Ładu, czyli tak naprawdę ten program nie mógłby być realizowany, co byłoby dla PiS-u stanem - łagodnie mówiąc - niepożądanym – ocenił.

Reasumpcja głosowania

W ubiegłą środę po serii przegranych przez obóz rządzący głosowań, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, a następnie zwołała Konwent Seniorów. Ostatecznie Witek poinformowała, że grupa 30 posłów złożyła wniosek o reasumpcję przegranego przez PiS głosowania nad odroczeniem posiedzenia Sejmu.

Po przerwie zdanie zmieniło trzech posłów Kukiz'15 – Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Przy drugim podejściu cała trójka zagłosowała razem z PiS, co pozwoliło na wznowienie obrad, a potem na przegłosowanie ustawy "lex TVN". Wcześniej Sachajko tłumaczył, że doszło do pomyłki.

Powtórzenie głosowania wywołało wściekłość w szeregach opozycji. Posłowie KO złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Z kolei Lewica zapowiedziała złożenie wniosku o odwołanie Elżbiety Witek z funkcji marszałka Sejmu. Wniosek ten chce poprzeć znaczna część opozycji.

