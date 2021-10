Co o metodach KE myślą Polacy? Sondaż rozwiewa wątpliwości

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie sytuacji w Polsce, która została zainicjowana w związku z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził prymat Konstytucji RP nad prawem europejskim.

Debatę poprzedziły wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu przedstawił stanowisko Polski w kwestii nadrzędności prawa krajowego nad unijnym, które wywołało zaciętą dyskusję.

Korespondentka Polsatu News dotarła w środę do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie "kryzysu praworządności w Polsce i prymatu prawa Unii Europejskiej". Jego autorzy wzywają Komisję Europejską do uruchomienia przeciwko Polsce procedury naruszeniowej oraz poszerzonej procedury z art. 7. Co więcej, europosłowie chcą także, aby KE zastosowała mechanizm "pieniądze za praworządność" oraz wstrzymała zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy.

Co o działaniach KE myślą Polacy?

Według najnowszego sondażu CBOS, blisko połowa badanych (49 proc.) uważa, że odwlekanie w czasie przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy jest niedopuszczalną formą nacisku na polskie władze. Działanie KE popiera z kolei blisko co trzeci badany – 31 proc.

Metody stosowane przez Komisję Europejską budzą najmniej zastrzeżeń wśród osób glosujących na Koalicję Obywatelską. Odwlekanie zatwierdzenia KPO jako sposób na zmuszenie polskiego rządu do ustępstw popiera aż 75 proc. z nich.

Dużą aprobatę dla decyzji KE wykazują też wyborcy Lewicy (71 proc.) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (65 proc.).

po drugiej stronie sporu stają przede wszystkim zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Aż 83 proc. z nich potępia Komisję Europejską za postępowanie wobec Polski. Podobnie uważa także większość zdeklarowanych wyborców Konfederacji – 67 proc.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 roku na próbie liczącej 1161 osób w ramach procedury mixed-mode.

