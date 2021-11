Ustawa o ochronie granicy. Biejat: Lewica jej absolutnie nie poprze

Sejm we wtorek pracował nad nowelizacją ustawy o ochronie granic państwowych. Projekt ma usprawnić działania Straży Granicznej.

Lewica przeciwko nowelizacji

Magdalena Biejat pytana czy Nowa Lewica zagłosuje za ustawą o ochronie granicy odparła "absolutnie nie". – To jest ustawa, która narusza wszelkie standardy. To jest ustawa, która ma na celu tak naprawdę niekonstytucyjne przedłużenie stanu wyjątkowego bez nazywania go stanem wyjątkowym, która będzie znowu utrudniała dostęp mediów niezależnych na granicę – mówiła polityk w "Kropce nad i"

Poseł była też pytana o rozmowę Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. – Uważam, że to jest sytuacja fatalnie świadcząca o tym jak ten kryzys jest załatwiony. Łukaszenka nie powinien mieć dzięki temu naciskowi na nasze granice, które są jednocześnie granicami UE, nagle zielonego światła i wjazdu na salony europejskie, tylko powinien być otoczony kordonem sanitarnym. Angela Merkel nie powinna rozmawiać z Łukaszenką ponad naszymi głowami ani nie powinien robić tego Macron, ani nikt inny, tylko powinni rozmawiać z Polską i rządem polskim na temat tego jakie sankcje zastosować w stosunku do Łukaszenki – mówił Magdalena Biejat w TVN24.

Ochrona granic

Projekt ustawy, nad którym debatowała komisja w Sejmie, ma umożliwić wprowadzenie czasowego zakazu przemieszczania się na ustalonym terenie przy pasie przygranicznym Polski z Białorusią w związku z eskalacją konfliktu migracyjnego wywołanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Szczegóły mają zostać określone w rozporządzeniu resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Od 2 września b.r. w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Zapisy m.in. nie pozwalają na obecność przedstawicieli mediów w obszarze przy samej granicy wschodniej.

Czytaj też:

Gorzki wpis Szydło. "W sytuacji, gdy Polska broni granic UE..."Czytaj też:

Komendant Główny Policji odpowiada Ochojskiej. "Żołnierze i policjanci to są ludzie odważni"Czytaj też:

Wiceszef MSWiA o sytuacji na granicy: To był najtrudniejszy dzień. I pewne zaskoczenie