Czy to początek końca kryzysu? "Wait and see"

Samolot irackich linii lotniczych Iraqi Airways przewożący irackich migrantów, którzy próbowali przedostać się do Unii Europejskiej przez terytorium Białorusi, przyleciał z Mińska do miasta Erbil – stolicy irackiego Kurdystanu.

Lokalny kanał telewizyjny Rudaw poinformował, że maszyna wylądowała na lotnisku w Erbilu w czwartek wieczorem. Po zatankowaniu i wysadzeniu części pasażerów samolot poleciał do Bagdadu. Według najnowszych danych, na pokładzie było ponad 400 migrantów.

"Wait and see"

Ryszard Czarnecki został zapytany, czy pierwsze loty powrotne migrantów są zwiastuniem początku końca kryzysu.

– "Wait and see" jak mówią Anglosasi – odparł. – Poczekamy, zobaczymy. Na pewno to, że państwo polskie pokazało skuteczność, że potrafiliśmy tę granicę obronić przed zalewem migrantów i że idzie zima, to są czynniki zniechęcające do dalszej ekspansji. Natomiast myślę, że nie należy tego gdzieś rozumieć w kategoriach zero-jedynkowych, tzn. był wielki kryzys i jutro on zniknie – dodał gość Radia Wrocław.

Eurodeputowany stwierdził, że pomysł wyrównania różnic między bogatą północą a ubogim południem to "idealistyczne mrzonki". Jego zdaniem Polska powinna postawić przede wszystkim na "twardą politykę migracyjną". – Korzystać z wzorów tych państw, często z innych kontynentów, które wprowadziła np. Australia – proponował.

No-go zones

Ryszard Czarnecki zadeklarował, że dostrzega olbrzymie kłopoty z migrantami krajów skandynawskich, a także Francji i krajów Beneluksu. – Ja rozmawiam teraz z państwem z Brukseli, tutaj są dzielnice, w stolicy Królestwa Belgii, gdzie policja nie wchodzi po zmroku – powiedział. – Ja tutaj mieszkam, więc wiem co mówię. Jeżeli sobie nie chcemy tego zafundować, to prowadźmy politykę twardą, odstraszania. My nie będziemy płacić za cudze błędy, za błędy państw Europy Zachodniej, skądinąd, uwaga, państw kolonialnych – dodał.

Na pytanie, czy z całej sytuacji prezydent Rosji Władimir Putin może wyjść jako zwycięzca, polityk PiS przywołał słowa śp. Lecha Kaczyńskiego. – Mówił, że Rosjanie grają powyżej tego co mają w kartach. To jest dalej aktualne. Oni słabną ekonomicznie, słabną też demograficznie, ale są beneficjentami np. wyjścia w takim fatalnym stylu Amerykanów z Afganistanu. Oczywiście są beneficjentem tego i oczywiście ich wpływy w Azji Środkowej maleją – skwitował Czarnecki.

Czytaj też:

Putin rozmawiał z Łukaszenką. "Agresywne działania Polski"Czytaj też:

Estońscy żołnierze wesprą Polaków w zabezpieczaniu granicy polsko-białoruskiej