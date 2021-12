Sikorski: Następna okazja dopiero na wiosnę 2023

Polityk gościł w środowy wieczór na antenie TVN24. Sikorski oceniał szanse na rozpisanie przedterminowych wyborów w Polsce oraz na otrzymanie przez Polskę całej puli środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Wybory w terminie

Europoseł ocenił, że wybory parlamentarne odbędą się w Polsce terminowo, choć jak przyznał, Prawo i Sprawiedliwość ma mieć już gotowy projekt nowej ordynacji wyborczej.

– Są koledzy, którzy mają swoje źródła informacji w PiS, którzy mówią, że tam już projekt nowej ordynacji jest gotowy i plany ew. na przyspieszone wybory są gotowe. Ja raczej skłaniałbym się do tego, że będą terminowo – ocenił Sikorski.

– Jak teraz uchwalą budżet, to następna okazja to dopiero wiosna 2023, a regularne wybory będą na jesieni, więc już wtedy nie warto. Myślę, że PiS już nie ma pewności, żeby wygrał, a boją się konsekwencji łamania konstytucji, łamania ustaw, więc będą trzymali się władzy i liczyli na cud – dodał polityk PO.

Konflikt z UE

Sikorski odniósł się także do trwającego sporu między Polską a Komisją Europejską. KE zablokowała polski Krajowy Plan Odbudowy. Zatwierdzenie tego dokumentu przez Brukselę jest niezbędne do uruchomienia środków na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa.

Według doniesień niemieckiego dziennika gospodarczego "Handelsblatt", który twierdzi, że już wkrótce Polska otrzyma pierwszą transzę środków z Funduszu Odbudowy. Sikorski ma jednak inne zdanie na ten temat.

– Kary już są. Z moich źródeł w Brukseli wynika, że już nie ma czasu na wypełnienie obietnicy Kaczyńskiego i Morawieckiego, także tej złożonej w październiku w mojej obecności wobec Ursuli von der Leyen, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną. Znowu skłamał, więc pieniędzy nie będzie – stwierdził europoseł PO.

– To jest 23 mld zł ta zaliczka, która jeśli nie będzie wypłacona do końca roku, to już nie będzie wypłacona – dodał.

