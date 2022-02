Girzyński: Z całą pewnością minister finansów pożegna się ze stanowiskiem

Według nieoficjalnych ustaleń mediów, minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski zostaną prawdopodobnie zdymisjonowani za zamieszanie powstałe w wyniku Polskiego Ładu. Decyzja została już podjęta i zostanie ogłoszona w przeciągu kilkunastu najbliższych dni, jak wynika z ustaleń dziennikarzy RMF FM. Miała ona zapaść na niedawnym spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową wprost zakomunikował, że są "potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne". Z kolei sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że według jego wiedzy dymisje powinny zostać ogłoszone w ciągu kilku najbliższych dni.

Girzyński: Kościński będzie musiał pożegnać się ze stanowiskiem

W ocenie posła Zbigniewa Girzyńskiego "na pewno" ze stanowiskiem pożegna się minister finansów Tadeusz Kościński i prawdopodobnie "jeden lub dwóch wiceministrów".

– Polityczna ocena została już dokonana, dokonali jej wyborcy, ale przede wszystkim dokonał jej Jarosław Kaczyński, który ponosi odpowiedzialność polityczną największą jako lider tego środowiska i on wyraźnie powiedział, że zabrakło doświadczenia i kwalifikacji, które wprowadzały Nowy Ład, co jest jednoznacznym wskazaniem na to, że będą podejmowane decyzje personalne i z całą pewnością minister finansów pożegna się ze swoim stanowiskiem i być może jeszcze jacyś jego współpracownicy – powiedział w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Polityk dodał, że jego zdaniem decyzja nie została jeszcze ogłoszona, ponieważ trwają poszukiwania następcy ministra Kościńskiego.

Czytaj też:

Minister zostanie zdymisjonowany za Polski Ład? Są nieoficjalne informacjeCzytaj też:

Ziobro chce pilnych zmian w Polskim Ładzie. Interweniował u Kaczyńskiego