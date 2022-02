Hołownia: Prezydent przyjdzie do opozycji

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czwartek, że złoży projekt reformy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zmiany mają zakończyć kontrowersje wokół ID i doprowadzić do rozwiązania sporu z Komisją Europejską o kształt reformy polskiego sądownictwa.

Co ciekawe, prezydencki projekt nie jest jedynym, który w najbliższych dniach ma zostać złożony do laski marszałkowskiej. Jak poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta, rząd pracuje nad własnymi rozwiązaniami dotyczącymi ID SN. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce oba rozwiązania będą procedowane w Sejmie.

Nie jest jasne, czy pomysły prezydenta Dudy znajdą zwolenników wśród członków Zjednoczonej Prawicy. Wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski już kilka godzin po zapowiedzi Andrzeja Dudy skrytykował rozwiązania zawarte w prezydenckim projekcie.

Hołownia: To zmiana szyldu

Jak na propozycje prezydenta zapatruje się Szymon Hołownia? Polityk wskazuje, że projekt, który wyjdzie z Pałacu Prezydenckiego, to tylko "zmiana szyldu".

– Prezydent Andrzej Duda podpisywał te ustawy, które chce teraz zmieniać, a więc jest też w pewien sposób współodpowiedzialny za ten chaos, który chce niwelować. Ta propozycja prezydenta Dudy co do meritum, które poznaliśmy do tej pory, jest tak naprawdę zmianą szyldu, który będzie wisiał – powiedział na antenie TVN24.

Lider Polski 2050 wskazuje jednak na możliwe drugie dno prezydenckiej inicjatywy.

– Natomiast ten komunikat, który prezydent wysłał, on ma inny wymiar. Myślę, że on ma wymiar przede wszystkim międzynarodowy. Jest efektem jakichś rozmów, które prezydent Duda toczył. Nie wiem? Z Emmanuelem Macronem, z innymi przywódcami? To jest próba wejścia prezydenta Dudy do gry na polu polityki międzynarodowej – powiedział Hołownia.

Były kandydat na prezydenta RP przypuszcza również, że prezydent Duda chce być tym politykiem, który doprowadzi do odblokowania należnych Polsce środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy po pandemii. Przypomnijmy, że Komisja Europejska zablokowała przyznanie Polsce ponad 50 mld euro w związku z obawami związanymi z reformą wymiaru sprawiedliwości.

Hołownia podzielił się jeszcze jednym ciekawym przypuszczeniem, tym razem dotyczącym polityki krajowej.

– Ja uważam, że tak, że prezydent przyjdzie do opozycji negocjować czy byłaby w stanie, oczywiście po wniesieniu stosowanych poprawek, jakoś pomóc mu te ustawy przeprowadzić, dlatego że Ziobro będzie przeciwko – powiedział.

Czytaj też:

Hołownia: Turów nie może zostać zamknięty "na pałę"Czytaj też:

Spięcie Hołowni z wyborcą. "Od Tuska dostałem 7 zł, a teraz mam 800 zł"