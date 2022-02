Poseł PSL: Wyborcy by nam tego nie wybaczyli

Polityk ludowców był pytany w niedzielę na antenie Polskiego Radia 24 o stosunek jego partii do idei stworzenie jednej listy wyborczej opozycji na najbliższe wybory parlamentarne.

– O jednoczeniu, o tym, że jest to jedyna szansa na odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy w następnych wyborach, niezależnie od tego, kiedy miałyby się one odbyć, słyszymy już od dawna. To jest narracja wypływająca ze środowiska związanego z Donaldem Tuskiem – mówił Łopata.

Poseł przypomniał, że wspólną lista opozycji zorganizowana przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego nie przyniosła oczekiwanego efektu w postaci zwycięstwa nad Prawem i Sprawiedliwością.

Parlamentarzysta kategorycznie wykluczył również możliwość wejścia jego ugrupowania do jakiejkolwiek koalicji z Lewicą. – Szanujemy inne partie polityczne, także Lewicę. Jednak jej program i pomysły na działania są bardzo odległe od naszych. Jeśli byśmy się z nią połączyli, to wyborcy by tego nie zrozumieli, nie głosowali by na taką listę, a wielu by nam tego nie wybaczyło –

Tusk chce jednej listy

Do wspólnej listy wyborczej opozycji namawia przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz na razie dystansują się od tego pomysłu.

Z kolei lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty nie kryje, że liczy na współpracę opozycji po wyborach w 2023 roku. – Wydaje mi się, że nie ma innej alternatywy niż rządzenie w czworokącie PO-PSL-NL-P2050 tak naprawdę i myślę, że ta informacja, która idzie ze strony np. ze strony pana Hołowni, że nie jest za jedną listą z Platformą Obywatelską czy ze strony pana Kosiniaka bardzo jasno stawiane takie warunki, myślę, że to się nie będzie przekładało na to, że po wyborach nie będziemy ze sobą współrządzili, bo musimy współrządzić – podkreśla wicemarszałek Sejmu.

Czytaj też:

Media: Tusk chce zlikwidować Nowoczesną. Szłapka zaprzeczaCzytaj też:

Sawicki kpi z Tuska. "Uważa, że tylko on ma receptę na zbawienie Rzeczpospolitej"