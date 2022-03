Jak wojna na Ukrainie wpłynęła na poparcie dla partii. Oto najnowszy sondaż

Prawo i Sprawiedliwość nadal prowadzi w wyborczym wyścigu do Sejmu. Za nim znajdują się najwięksi rywale partii Jarosława Kaczyńskiego: Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050. Jak zauważają komentatorzy sondażu, wojna na Ukrainie nie zmieniła znacząco poziomu poparcia dla partii rządzącej. KO i PL2050 tracą z kolei poparcie.

Wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z wynikami badania Ipsos dla portalu OKO.press Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 34 proc. poparcia. To więcej o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni z końca grudnia 2021 roku. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 24 proc. wskazań, co oznacza spadek poparcia o 2 pkt proc. Z kolei partia Szymona Hołowni pewnie zajmuje trzecie miejsce w zestawieniu z poparciem na poziomie 12 proc. (to mniej o 1 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie. To Konfederacja, na którą oddanie swojego głosu zadeklarowało 11 proc. biorących udział w badaniu oraz Lewica, na którą chce głosować 5 proc. respondentów. Partia Janusza Korwin-Mikkego i Krzysztofa Bosaka zanotowała wzrost poparcia o 1 pkt proc., podczas gdy ugrupowanie Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego uzyskała wynik gorszy o 1 pkt proc. w porównaniu z wynikami z końca ubiegłego roku.

Poza Sejmem znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc. poparcia, spadek o 1 pkt proc.) oraz Porozumienie Jarosława Gowina, które uzyskało 0 proc. wskazań. O 3 pkt. proc. wzrosła liczba osób niezdecydowanych, teraz to 10 proc. Udział w wyborach deklaruje 66 proc. badanych.

"Brak wzrostu poparcia dla PiS to zaskakujący fenomen. Tym bardziej że polityka rządu Mateusza Morawieckiego w obliczu inwazji jest co najmniej poprawna, a Polska odgrywa teraz jedną z głównych ról na arenie międzynarodowej" – komentują dziennikarze portalu.

Sondaż Ipsos dla OKO.press metodą CATI (telefonicznie), 8-10 marca 2022 na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1000

