Wydatki na obronność. Bosak przytacza dane i apeluje o transparentność

– Rząd zapowiedział bezprecedensowo wysokie wydatki na wzmocnienie polskiej obronności. Chcemy zwrócić uwagę na to, że nie wystarczy wydawać duże pieniądze, żeby mieć naprawdę silną, nowoczesną armię – powiedział poseł Krzysztof Bosak.

Konfederacja apeluje o transparentność wydatków na obronność

Polityk przedstawił kilka danych porównawczych prezentowanych co roku przez Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI).

– Polska znajduje się na 19 miejscu na świecie pod względem wydatków na obronność. Wydajemy rocznie – dane z 2020 roku – 13 miliardów dolarów. Dla porównania np. Turcja wydaje 17 miliardów, Izrael 18 miliardów, a 34 miejsce w tym rankingu ma Ukraina, która wydaje na obronność niecałą połowę tego, co my – przytoczył Bosak.

– Za te same pieniądze Polska utrzymuje armię, która nominalnie liczy 140 tys., żołnierzy – faktycznie wiemy, że jest to niestety znacznie mniej – Turcja 600 tys., Izrael 200 tys., a Ukraina 250 tys. żołnierzy – wskazał.

– Przytaczamy te dane, żeby pokazać, że sama skala wydatków na obronność nie przekłada się ani na liczebność armii, ani nawet na jej nowoczesność i zdolności bojowe. Wszystko zależy od sposobu wydawania pieniędzy – powiedział wiceprezes Ruchu Narodowego.

Jak dodał, w Polsce od lat występuje problem polegający na braku mądrego wydawania pieniędzy, ogromnym marnotrawstwie, niekonsekwencji i braku transparentności wydatkowanych środków.

Bosak przypomina „Karakale” i „Gawron”

– Co więcej, z konsultacji, które odbyły się u premiera, a mogliśmy usłyszeć od polityków PiS, ma być przyjęta taka zasada. Nie może być tak, że w imię dbania o bezpieczeństwo Polski będzie nadal istniał brak transparentności wydatków na obronność.

Bosak apelował, żeby były w tym zakresie uwzględniane głosy ekspertów i opozycji.

Poseł przytoczył dwa przykłady marnotrawstwa. Pierwszy to przetarg na "Karakale". – Po odstąpieniu od zamówienia francuskich śmigłowców kupiliśmy śmigłowce droższe – przypomniał. Drugi to projekt "Gawron". – Miało być wybudowane 7 korwet, a ostatecznie powstał jeden okręt patrolowy, a trwało to 14 lat – mówił Bosak.

