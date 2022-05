Zapowiedź tygodnika. "Ile płacimy dlatego, że postanowiliśmy zostać czempionem sankcji i wyrzeczeń"

– Pierwszy tekst, który bardzo gorąco polecam to podliczenie kosztów, jakie ponosimy w związku z wojną na Ukrainie autorstwa Jakuba Wozińskiego. Czytamy w nim, ile może nas ta wojna kosztować na różnych poziomach i w różnych aspektach. Co możemy na niej zyskać, a także ile płacimy dlatego, że postanowiliśmy być w tej wojnie czempionem sankcji i wyrzeczeń – mówi Łukasz Warzecha w zapowiedzi najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy".

Co jeszcze w nowym "Do Rzeczy"?

Na łamach "Do Rzeczy" ponadto między innymi:

– Rząd nie ma pomysłu na inflację – przekonuje Sławomir Mentzen, ekonomista, polityk Konfederacji, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Jesteśmy gotowi na każdy ruch Putina– mówi Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, zauważając w rozmowie z Jackiem Przybylskim, że “w różnych polskich bazach, rozsianych po całym kraju, stacjonuje już 12,5 tys. żołnierzy USA. To ponad 10 proc. wszystkich amerykańskich wojsk rozmieszczonych w Europie”.

– Kilka lat przed atakiem na Ukrainę rosyjscy fantaści z lubością opisywali wojnę z NATO i mordowanie Ukraińców oraz Polaków. Putinowi się podobało – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Sny o imperium”.

– Zawarty 100 lat temu, 16 kwietnia 1922 r., układ i dalsze rozszerzające go porozumienia tworzyły kleszcze, które zwarły się na gardle Polski we wrześniu roku 1939… – zauważa Maciej Rosalak w artykule “Układ w Rapallo”.