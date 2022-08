Putin przy polskiej granicy. "Głęboki kryzys wizerunkowy"

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że prezydent Rosji Władimir Putin odwiedzi Kaliningrad 1 września tego roku. To najbardziej wysunięta na zachód cześć rosyjskiego terytorium.

Podróż przywódcy Federacji Rosyjskiej jest zaplanowana z okazji Dnia Wiedzy, "ale nie tylko" – przekazała rosyjska agencja informacyjna TASS, cytowana w poniedziałek przez Wirtualną Polskę.

"W drugiej połowie tygodnia prezydent będzie w Kaliningradzie, przede wszystkim z okazji Dnia Wiedzy 1 września, ale nie tylko. Poinformujemy was" – oznajmił dziennikarzom Pieskow.

"Putin przeżywa kryzys"

– Ważna jest ta symbolika, że pojawi się w Kaliningradzie, czyli najbardziej na zachód wysuniętej części Rosji w dniu 1 września i naprawdę nie o Dzień Wiedzy chodzi – przekonuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, w rozmowie z "Faktem".

Jej zdanie ofensywa na Ukrainie nie przebiega zgodnie z przewidywaniami Putina, co przełożyło się na kryzys wizerunkowy prezydenta Rosji.

Ponadto Krym, który w zamyśle rosyjskich władz miał na zawsze być już rosyjski, przeistoczył się w pole bitwy. Jak dodaje była ambasador, do tego trzeba uwzględnić jeszcze ukraińską kontrofensywę pod Chersoniem. To wszystko powoduje, że pozycja Putina w rosyjskich elitach słabnie.

– Putin buduje napięcie i prawdopodobnie będzie chciał stamtąd dać jakąś mocną, symboliczną wypowiedź. Co to będzie, to nie wiem, ale wyobrażam sobie, że będzie się odgrażał. Bo skoro nie może nic zdziałać realnie, to będzie napinał mięśnie i imitował wielką siłę militarną – stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Jej zdaniem podczas przemowy Putin może poruszyć kwestię przesmyku suwalskiego i ewentualnego korytarza łączącego Kaliningrad z Białorusią.

