Ukraina odzyskuje terytorium. Zełenski: Ruch naszych żołnierzy trwa

Już w ostatni piątek ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych przekazał wiadomość, że w ciągu trzech dni wojska Ukrainy przesunęły się prawie o 50 kilometrów. Według Ukraińców, Rosjanie koncentrują swoje wysiłki na ustanowieniu pełnej kontroli nad terytorium obwodu donieckiego i utrzymaniem kontroli nad tymczasowo zajętymi terenami obwodu chersońskiego oraz części obwodów charkowskiego, zaporoskiego i mikołajowskiego, gdzie podejmowane są działania, mające na celu poprawę zaopatrzenia swojej armii.

Zełenski: Odzyskujemy terytorium

– Ruch naszych żołnierzy w różnych kierunkach frontu trwa. W ramach aktywnych działań od początku września uwolniono już około 2 tys. kilometrów ukraińskiego terytorium – podał Wołodymyr Zełenski w komunikacie do narodu, udostępnionym w sobotę wieczorem na Facebooku.

facebook

– Na Ukrainie nie ma i nie będzie miejsca dla okupantów. Jednak podkreślam – jeśli któryś z rosyjskich okupantów obawia się teraz powrotu do Rosji, gwarantujemy, że każdy, kto zostanie zatrzymany przez naszych żołnierzy, będzie traktowany zgodnie z konwencjami genewskimi – stwierdził prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy do Rosjan

Pod koniec sierpnia w jednym z przemówień w formie wideo prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraińcy "wypędzą okupantów do granicy, której linia się nie zmieniła". – Najeźdźcy dobrze o tym wiedzą. Jeśli rosyjscy żołnierze chcą przetrwać, to czas, aby uciekli, wrócili do domu. Jeśli boją się wrócić do Rosji, niech poddadzą się, a my zagwarantujemy im przestrzeganie wszystkich norm konwencji genewskich – oświadczył wówczas.

– Jeśli mnie nie posłuchają, zmierzą się z naszymi obrońcami, którzy nie spoczną, nim nie wyzwolą wszystkiego, co należy do Ukrainy – podkreślił Zełenski.

Czytaj też:

Generał: Rosjanie dali się zwieść UkraińcomCzytaj też:

Sztab Ukrainy: Rosjanie próbują wzmocnić swoją obecność w Chersoniu