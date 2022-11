Prezes PiS: Trwa wojna, musimy się bronić

Szef partii rządzącej był gościem Polskiego Radia. Jarosław Kaczyński został zapytany o budowę tymczasowej zapory na polsko-rosyjskiej granicy.

– Jeżeli sytuacja będzie się zaostrzała, to powstanie także mur, taki jak na granicy polsko-białoruskiej, może nawet silniejszy. Krótko mówiąc, musimy się bronić. W tej chwili do tego obwodu przylatują ludzie z Bliskiego Wschodu i jest bardzo poważne niebezpieczeństwo, że będą wykorzystywani tak, jak to się działo na granicy polsko-białoruskiej. No i dlatego te decyzje muszą być podjęte, bo jest wojna i ona może być prowadzona bardzo różnymi metodami – zadeklarował polityk.

"Można różnie wykorzystać to miejsce"

Kaczyński zaznacza, że ten odcinek naszej granicy to miejsce strategiczne. – W tej chwili siły rosyjskie w okręgu królewieckim czy też kaliningradzkim, to już jak kto woli, są bardzo zmniejszone, bo przerzucono je w dużej części, w dwóch trzecich podobno, niektórzy mówią, że nawet w 80 proc. na front ukraiński – powiedział prezes PiS.

Jednocześnie zaznaczył, że jest "to taki przyczółek rosyjski w tej części Europy i może być w różny sposób wykorzystywany". – Próby destabilizacji kraju, w tym wypadku Polski, to jest metoda już raz zastosowana. Przeciwstawiliśmy się jej, gdybyśmy się jej nie przeciwstawili, to sądzę, że nasze możliwości pomocy Ukrainie byłyby radykalnie zmniejszone – wskazał, nawiązując do ubiegłorocznego kryzysu na granicy z Białorusią.

W tym tygodniu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że rusza budowa tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Już trwa budowa ogrodzenia fizycznego. Do końca listopada ma z kolei zostać wyłoniony wykonawca bariery elektronicznej. Przy budowie zapory wykorzystywane są doświadczenia z budowy podobnej instalacji na granicy z Białorusią. Całość ma być gotowa do końca tego roku.

Czytaj też:

Przydacz o budowie zapory: Rosja i Białoruś będą chciały skłócić nas wewnętrznie