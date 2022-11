"Wojna nie może być pretekstem". Trzaskowski apeluje do UE

Prezydent Warszawy bierze udział w wydarzeniach towarzyszących drugiemu tygodniowi konferencji COP27 w Szarm-el Szejk jako członek Europejskiego Komitetu Regionów. Komitet jest jednym z podmiotów delegacji Unii Europejskiej i członkiem grupy LGMA (grupa władz lokalnych i gminnych) reprezentującej samorządy lokalne i gminy na całym świecie.

– Uważamy, że transformacja energetyczna musi się dokonać jak najszybciej i że nie możemy używać wojny jako pretekstu do tego, żeby tę transformację energetyczną zatrzymać – podkreślił Trzaskowski.

"Tutaj się różnimy od rządzących"

Zauważył, że Polska zapowiadała obecny kryzys energetyczny od wielu lat, jednak nie wystarczyło zapowiadać, trzeba było się przygotowywać i przyspieszać transformację energetyczną, czego – w ocenie samorządowca – rząd nie robił. Jak podkreślił, jest absolutnie przekonany, że dzisiaj trzeba przyspieszyć ten proces.

– Oczywiście mamy czas na pewne rozwiązania tymczasowe, sami pomagamy w dystrybucji węgla, ale to musi się ograniczyć do kilku miesięcy. My musimy przyspieszyć transformację energetyczną, jeśli chcemy być naprawdę niezależni od Rosji, a nie ją opóźniać. Myślę, że tutaj się różnimy od rządzących, bo jeżeli chodzi dzisiaj o pomoc obywatelom, wszyscy się zgadzamy – tłumaczył.

"Chcemy, żeby UE przekazywała pieniądze bezpośrednio do miast"

Według prezydenta Warszawy, miasta są odpowiedzialne za 60-70 proc. emisji i to samorządy biorą na siebie "wielki ciężar zmian" i są dużo bardziej ambitne niż niejedno państwo członkowskie UE. Trzaskowski powiedział, że w przypadku Polski jest pewne, iż samorządy są dużo bardziej ambitne. Zauważył przy tym, że Warszawa zadeklarowała, iż będzie neutralna klimatycznie.

– Zarówno Unia Europejska jak i polski rząd zrzucają na nas coraz więcej odpowiedzialności, choćby w programie REPowerEU. My tę odpowiedzialność chętnie na swoich barkach mamy, ale chcemy również, żeby UE była bardziej ambitna, żeby przekazywała pieniądze bezpośrednio do miast po to, żebyśmy mieli pieniądze na realizację tych najważniejszych projektów – mówił Trzaskowski.

Czytaj też:

Trzaskowski: W Warszawie nie ma miejsca na nacjonalizm i symbole faszystowskie