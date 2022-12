Gawkowski: Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza się ekonomicznej zdrady stanu

Mimo że Polska realizuje kolejne tzw. kamienie milowe, czyli wymogi Komisji Europejskiej między innymi w obszarze sądownictwa, to wciąż nasz kraj nie otrzymał środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

Środki z KPO miały służyć odbudowie gospodarki po pandemii COVID-19.

Zdrada stanu? Mocne słowa Gawkowskiego

– Przez to, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej, Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza się ekonomicznej zdrady stanu. Trzeba to mówić głośno, dlatego że jest to wina pana premiera Mateusza Morawieckiego, który przez dwa ostatnie lata obiecywał te pieniądze, a ich wciąż nie ma – powiedział Krzysztof Gawkowski w środowej audycji "Gość Radia Zet".

Zdaniem przewodniczącego klubu parlamentarnego Lewicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy "co jakiś czas próbuje znaleźć gdzieś wroga i wtedy Bruksela, Unia Europejska wyrasta jak mantra". – Jak nie wiadomo, kto jest winny, to czy pan Morawiecki, czy pan Kaczyński wskażą Brukselę, a prawda jest taka, że rząd PiS przez wiele ostatnich miesięcy uczynił bardzo dużo, żeby się z Brukselą kłócić, a nie żeby się z nią pogodzić – oznajmił.

Według polityka Nowej Lewicy, efektem działań Prawa i Sprawiedliwości jest to, że wiele państw członkowskich Unii Europejskiej korzysta już z pieniędzy z Funduszu Odbudowy, "a Polska cały czas jest w kłótni, nie może walczyć z inflacją, drożyzną".

– Kolejne pokłosie to podatki, na przykład stawki VAT. To wszystko powoduje, że jesteśmy swoistym outsiderem w Unii Europejskiej, zamiast korzystać z tego, że na UE wszyscy – można powiedzieć – zarabiają. Tylko my zastanawiamy się, czy za kary zapłacić czy nie, bo na nas kary się nakłada – mówił Gawkowski.

