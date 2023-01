Rosjanie przygotowują zamachy w cerkwiach? Wicepremier Ukrainy ostrzega

6 stycznia przypada wigilia świąt Bożego Narodzenia, które – według kalendarza juliańskiego – obchodzą wierni Kościoła greckokatolickiego oraz większość wyznawców prawosławia, a także staroobrzędowcy.

Okres bożonarodzeniowy u chrześcijan wschodnich kończy się 19 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, zwane świętem Jordanu.

Zamachy terrorystyczne w cerkwiach?

"Pojawiły się informacje o tym, że Rosjanie przygotowują zamachy terrorystyczne w cerkwiach na terenach tymczasowo okupowanych. Będą je chcieli przeprowadzić w czasie prawosławnych świąt Bożego Narodzenia" – poinformowała na Telegramie wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

"Apeluję do obywateli, aby zachowali ostrożność i, jeśli to możliwe, powstrzymali się od odwiedzania miejsc, w których przebywają tłumy ludzi" – przekazała ukraińska minister do spraw terytoriów czasowo okupowanych, cytowana w piątek przez portal tvn24.pl.

W ostatni czwartek dwa źródła wywiadowcze podawały, że istnieje duże prawdopodobieństwo przeprowadzenia prowokacji na terenach okupowanych w okresie prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Chodzi przede wszystkim o Doniecką Republikę Ludową.

"Kilka cerkwi w Doniecku i innych miejscowościach na terenach okupowanych przez Rosjan może zostać zaminowanych i wysadzonych w powietrze podczas uroczystego nabożeństwa 7 stycznia" – uważają informatorzy agencji prasowej UNIAN. Według nich, okupanci planują także sfilmować zdarzenia na użytek rosyjskiej propagandy, aby uzyskać pretekst do ogłoszenia nowej fali mobilizacji wojskowej.

Kreml ogłasza zawieszenie broni

Przypomnijmy, iż prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin polecił ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu zawiesić działania zbrojne na Ukrainie na okres 36 godzin, czyli od południa 6 stycznia do 7 stycznia.

Wcześniej patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryl wezwał do tymczasowego rozejmu na czas nabożeństw wigilii i świąt Bożego Narodzenia obchodzonych przez Kościoły wschodnie.

