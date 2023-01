Kardynał nazwał sprzeciw wobec ideologii LGBT "demonicznym"

Szczególnie dotyczy to zakresu moralności. Głównym - strukturalnym jeśli tak można powiedzieć - argumentem za takimi właśnie zmianami miałoby być nic innego jak autorytet ankiety synodalnej i idea synodalności, która bardzo szybko zastępuje autorytet Objawienia.

Czy znaczenie Objawienia znika w Kościele? Może nie tak zupełnie, ale dla szerokiego grona duchownych, których da się zaliczyć do „drużyny Franciszka”, jest ono po prostu tylko jedną z opcji dyskusjach synodalnych. A czasem zwyczajnie źródłem błędnych przekonań społecznych w samym Kościele generujących „struktury wykluczenia”. Znacznie ważniejszą kwestią dla niektórych wpływowych autorów jest ta, że „te same pytania pojawiły się w wielu narodach świata” i Kościół by „mieć nadzieję na przyciągnięcie następnego pokolenia do życia w Kościele” musi „się zmienić”.