"Mocny akcent". Premier zapowiada debatę programową z udziałem ekspertów

W rozmowie z portalem i.pl premier podkreślił, że jego formacja robi wszystko, "żeby przekonać Polaków do naszego programu". "Nie chodzi o zwycięstwo dla zwycięstwa, ale o to, żeby kontynuować pozytywne zmiany w kraju. Nasz program jest realny, co potwierdza osiem ostatnich lat. Dobrze to też widać podczas takich wypraw, jak ta do woj. mazowieckiego i łódzkiego : nowe bloki, szpitalne, drogi, świetlice, remizy, żłobki, szkoły, przedszkola. W sumie tysiące inwestycji" – wskazał Morawiecki.

Pytany, kiedy poznamy program wyborczy PiS, szef rządu mówi: "Od paru miesięcy rozmawiamy z Polakami podczas spotkań. Zbieramy różne pomysły i postulaty, słuchamy rad Polaków. Na pewno zauważalnym, mocnym akcentem programowym, będzie debata, którą przygotowujemy". Polityk powiedział, że będzie to dwudniowe wydarzenie. "Weźmie w nim udział wielu ekspertów zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego. Podczas tej debaty zaprezentujemy pierwsze punkty programowe" – wskazał Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Mamy plan

"Polacy byli w ostatnich kilkunastu miesiącach przytłoczeni geopolityką. Wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz inflacja wywołana przez Rosję i Putina, jest dla wszystkich Polaków potężnym problemem. Chcemy jednak pokazać, że znakomity – jeden z najwyższych w Unii Europejskiej – wzrost gospodarczy, który realizujemy również w ostatnich trudnych latach możemy utrzymać. Mamy plan na rozwój w przyszłości" – zapewnił szef polskiego rządu.

Premier podkreślił, że bez względu na dokładną datę jesiennych wyborów parlamentarnych, jego obóz polityczny pracuje ciężko, aby po raz trzeci przekonać do siebie większość społeczeństwa. Przypomniał, że to prezydent wyznacza datę głosowania.

