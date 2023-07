Premier: My wiemy najlepiej, jaka polityka służy rozwojowi Polski

W sobotę szef polskiego rządu wystąpił na konferencji prasowej na terenie nowej inwestycji – hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Książ Wielkopolski.

– Naszym podstawowym celem jest to, aby w Polsce żyło się mniej więcej tak jak na Zachodzie. Gonimy kraje zachodnie bardzo szybko, przyznają to nawet nasi przeciwnicy polityczni. Ale dodam, że robimy to bez tych błędów, które tam się pojawiają. Spróbujcie wyjść po zmroku np. na przedmieścia Paryża czy Marsylii albo Sztokholmu na spacer. Mam znajomych rozsianych po różnych krajach Europy Zachodniej. Mówią mi, że w Polsce jest zdecydowanie najbezpieczniej – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

– Niech nam nie mówią, co mamy jeść, w co się ubierać, czym jeździć, jakimi samochodami, niech nam nie każą sprowadzać nielegalnych imigrantów. My wiemy najlepiej, jaka polityka służy rozwojowi Polski, pokazaliśmy to ostatnio podczas wielkich kryzysów, które przetoczyły się przez Europę jak jedna wielka plaga egipska. Ocaliliśmy miejsca pracy, pomogliśmy je ochronić – dodał.

"To coś niebywałego"

– To wszystko jest możliwe wtedy, kiedy jest dobry gospodarz. I kiedy jest rząd taki, który nie szuka pieniędzy w OFE, podatku VAT, podnoszonej składce rentowej, czyli ZUS, albo podniesionym wieku emerytalnym, bo takie były działania naszych poprzedników. Tego udało nam się nie tylko uniknąć, ale obniżyliśmy podatki. To coś, co też jest naszą dumą – obniżka podatku i wysoka kwota wolna. Porównajcie sobie państwo, jak było wcześniej, jak jest teraz i mogę tylko powiedzieć, że to chcemy kontynuować. Niskie podatki, inwestycje infrastrukturalne we wszystkich miastach oraz miasteczkach – powiedział Mateusz Morawiecki.

– To, co się udało zrobić, osiągnąć, to coś niebywałego. Dzisiaj Polska stała się potęgą eksportową. Duma z polskiego biznesu, polskiej przedsiębiorczości. Gratuluję i dziękuję, bo to wasza zasługa – zwrócił się premier.

Polityk podkreślił także, że sukcesem Zjednoczonej Prawicy jest odpowiednia polityka społeczna połączona z dobrą polityką gospodarczą.

Czytaj też:

"Polska będzie bardzo twardo egzekwowała swoje interesy". Ważna zapowiedź premieraCzytaj też:

Premier: Nikt nie pojmuje lepiej pojęcia solidarności, jak Polacy i Czesi