"Czy są agentami, czy głupcami...". Tusk uderza w Kaczyńskiego

– Jeśli dzisiaj, wczoraj byliśmy świadkami dziesiątek agresywnych, niemądrych wypowiedzi panów Błaszczaka, Morawieckiego na temat zdarzenia, jakie miało miejsce na granicy z Białorusią, to dlatego, że oni dobrze wiedzą, że muszą za wszelką cenę zagłuszyć prawdę o tych zdarzeniach, prawdę o swojej niekompetencji, prawdę o tym, jak zaciemniają obraz, jak lekceważą Polki i Polaków, ukrywając przed nimi kluczowe informacje – powiedział Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Ustronia.

Tusk: Rząd jest problemem

Tusk podkreślił, że problemem Polski jest nie tylko Białoruś, Łukaszenka, wagnerowcy oraz wojna w Ukrainie, ale także rząd, który z "kompletnie sobie nie radzi" z powyższymi problemami.

Lider PO zarzucał rządzącym, że pozwolili, aby białoruskie helikoptery niepostrzeżenie wleciały na polskie terytorium.

– Nie obronimy Polski, jeśli rządzić będą ludzie, którym się wydaje, że metodą na obronę Polski jest oskarżanie rodaków, oskarżanie konkurentów politycznych w Polsce o własną nieudolność. Ten rząd naraża Polskę, wszystkie polskie rodziny na poważne niebezpieczeństwo – mówił.

Tusk: Nie widzą rakiet, nie widzą śmigłowców

– Politycy PiS nawet gdyby chcieli zareagować, nie potrafią, bo nic nie widzą, nic nie słyszą, nie widzą rakiety, nie widzą śmigłowców, nie widzą, że granica z Białorusią jest kompletnie nieszczelna. Zbudowali mur w cudzysłowie, zrobili 50 konferencji prasowych pod tym płotem, bo to jest płot nie mur, a równocześnie puszczają filmy, np. ich pracownicy. Jest taka pani konsul, nie ma miesiąca, żeby nie puszczała filmików jako ostrzeżenie, jak łatwo jest przekroczyć tę granicę nielegalnym migrantom – kontynuował Donald Tusk.

Następnie lider stwierdził, że każdego dnia przez granicę nielegalnie przechodzi 100-150 migrantó. – Ja nie mówię nic przeciwko migrantom, ja mówię o tych, którzy uprawiają propagandę sukcesu w tej kwestii, mieszają ludziom w Polsce w głowach, uspokajając „wszystko jest w porządku” – zapewnił.

Tusk: Macierewicz, Kaczyński i Morawiecki rozbroili Polskę

– My dzisiaj zadłużamy się na dziesiątki miliardów złotych w Korei za obietnice czołgów i haubic w przyszłości. Wojna jest dzisiaj. Macierewicz, Kaczyński, Morawiecki rozbroili Polskę, z powodów o których nie chcę tu mówić, nie będę rzucał pustych podejrzeń. Co do Macierewicza, nie trzeba rzucać żadnych podejrzeń, to już książki powstały na ten temat – powiedział Donald Tusk w Ustroniu.

– Czy to jest dla Polski jakaś różnica – że oni uczynili Polskę w dużym stopniu bezbronną, bo są agentami albo głupcami? Jaka różnica z punktu widzenia interesu narodowego? Czy są agentami, czy są głupcami – wystarczające oba są powody, albo jeden z nich, żeby ich zmienić jak najszybciej – dodał.

