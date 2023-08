"W Federacji Rosyjskiej będą problemy". Były brytyjski wojskowy podzielił się ciekawą opinią

Podczas briefingu w centrum medialnym "Ukraina-Odessa” brytyjski ekspert wyraził swoją opinię na temat taktyki Sił Zbrojnych Ukrainy wobec okupowanego Krymu. Dziennikarze pytali go o obecne działania armii ukraińskiej, która zamienia Krym w swego rodzaju wyspę, ponieważ uszkadza mosty w celu zakłócenia logistyki Rosjan.

– To, co armia ukraińska robi teraz z Krymem, jest wspaniałe – trzeba go izolować. Jeśli Rosja nie będzie mogła dostarczać żywności i innych niezbędnych produktów na Krym drogami lądowymi, jeśli będą tam ukraińskie drony, które zaatakują rosyjskie statki, to w Federacji Rosyjskiej będą problemy – podkreślił ekspert.

Według Granta, konieczne jest odizolowanie Krymu od szlaków zaopatrzeniowych na południu, ale w tym kontekście ekspert widzi problem. W szczególności podczas ataku np. na magazyn amunicji na tyłach wroga następuje efekt na linii frontu, ale jest on pośredni. Zdaniem eksperta, konieczne jest również zintensyfikowanie natarcia na tereny bliższe linii frontu, aby zniszczyć tamtejszą infrastrukturę wspierającą wroga.

– Jeśli możesz zniszczyć magazyn amunicji, to dobrze, ale nie możesz zniszczyć piechoty. A jeśli zaatakujesz terytorium bliżej linii frontu, wpłynie to na piechotę, która nie będzie miała jeszcze kontaktu z tyłami – podkreślił.

Dodał, że np. Rosjanie mogą bardzo szybko odbudować zniszczoną kolej itp. Dlatego konieczne jest bardzo ostrożne używanie broni dalekiego zasięgu, aby uzyskać naprawdę poprawny wynik ataku na linię frontu.

Wyzwolenie Krymu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski deklaruje, że deokupacja Krymu jest celem Ukrainy. Zełenski powiedział to podczas przemówienia w krymsko-tatarskim centrum kultury "Birlik” z okazji oficjalnego rozpoczęcia tradycyjnej kolacji iftar.

– Nie zapominajmy, że rosyjska próba zniewolenia Ukrainy i innych narodów cywilizowanej Europy zaczęła się właśnie od okupacji naszego ukraińskiego Krymu, właśnie od represji na Krymie przeciwko wolności Ukrainy i Tatarów Krymskich, przeciwko krymskim muzułmanom – powiedział Zełenski.

