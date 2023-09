Ziobro: Masowe wydawanie wiz miało miejsce za rządów PO

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny poinformował, że podjęto śledztwo ws. działań służb konsularnych w latach 2009 – 2015. Chodzi o kwestie dot. wydawania wiz.

– Ostrzegałem Donalda Tuska, by nie rzucał pochopnie słów o wielkiej aferze związanej z wizami i korupcją, bo może skończyć się to tak, że sam złapie się za rękę. I słowa dotrzymuję – powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro.

Afery korupcyjne

– Rzeczywiste afery korupcyjne w związku z procesem nielegalnego przyznawania wiz i umożliwiania wjechania w strefę Schengen, nie tylko do Polski, miały miejsce właśnie w okresie rządów Donalda Tuska. Dzisiejsza sprawa, tak głośna, jest dowodem bardzo skutecznego i zdecydowanego działania polskich organów ścigania, CBA i prokuratury, która spowodowała, że w zalążku udało nam się tę sprawę zgasić i doprowadzić sprawców przed sąd do odpowiedzialności karnej – stwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

– Jesteśmy przekonani, że ta sprawa to modelowy przykład tego, jak dobrze działające państwo powinno ujawniać patologie i szybko je eliminować. Zupełnie inny obraz jawi się ze spraw korupcyjnych związanych z wydawaniem wiz w okresie rządu Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, kiedy to były ujawniane poważne nieprawidłowości, a nawet zachowania o charakterze korupcyjnym w obszarze działania MSZ, w obszarze komórek odpowiedzialnych za wydawanie wiz, ale zamiast sprawy wyjaśniać, eliminować patologie, udawano, że nadzorowano czynności. Co gorsza, również organa ścigania w postaci działań prokuratury postępowały podobnie – mówił Zbigniew Ziobro. – Masowe wydawanie wiz miało w Polsce miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej – podkreślił.

twitter

Sprawa wiz

Media w Polsce żyją nowymi doniesieniami ws. afery wizowej. Jak doniósł portal Onet.pl, odwołany z funkcji wiceministra spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk miał wymuszać na polskich dyplomatach wydawanie wiz wskazanym przez niego imigrantom z Indii. Ściągani Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood, płacąc nawet 50 tys. dolarów. Ich celem było dostanie się do USA.

Przedstawiciel prokuratury poinformował w ostatni czwartek, że jak dotąd przedstawiono zarzuty siedmiu osobom, natomiast wobec trzech osób stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Zarzuty dot. czynów z artykułu 230 i 230 A paragraf 1 Kodeksu karnego.

Czytaj też:

Szef MSZ: Nie ma żadnej afery wizowej. Jest kaskada pomówień i kłamstwCzytaj też:

Ziobro: Za rządów Tuska proceder wyłudzania wiz był znacznie większy