"Włos się jeży". Morawiecki mówił o "politycznych siepaczach PO"

W piątek wieczorem Donald Tusk udzielił wywiadu stacjom TVP, TVN i Polsatowi. – Nowa Polska, odradzające się państwo polskie w wymiarze prawa i sprawiedliwości to musi być państwo, gdzie ludzie wykonują swoje obowiązki, które narzuca im prawo, a nie ten czy inny polityk – mówił premier Donald Tusk.

O tę wypowiedź pytany był Mateusz Morawiecki. Były premier podkreśla w rozmowie z Kamilą Baranowską, że póki co Polska staje się państwem, w którym ogranicza się pluralizm medialny. – Co zresztą wczoraj wyśmiali internauci, pokazując harmonogram programów telewizyjnych – stwierdził.

Jak dodaje, Tusk opowiada o konieczności przestrzegania prawa, podczas gdy prawo "jest ostentacyjnie łamane". – Donald Tusk nie chce respektować ani prawa, ani Konstytucji – za to ma duży respekt do "instynktu prawnego" Adama Bodnara. To jasny dowód, że Polska nie jest już państwem prawa, ale państwem, które poddane jest instynktom ministrów nowego rządu – podkreślał w rozmowie z Interią.

Morawiecki: Włos się jeży na głowie

Były premier dodaje, że PO nie czyści państwa z nadużyć, tylko przeprowadza "czystki polityczne". – Włos jeży się na głowie, kiedy polityczni siepacze z PO wycinają ludzi z różnych instytucji bez zważania na kompetencje i doświadczenie. Miały być konkursy, miały być jasne kryteria wyboru, jest tylko zemsta. A intencją jest nic innego jak wyprzedaż majątku narodowego – co Tusk de facto przyznał. Teraz wiemy również, dlaczego tak obawiał się referendum, które odcięłoby mu tę możliwość – mówił Mateusz Morawiecki.

Polityk przekonuje, że obserwujemy w wykonaniu Tuska "absolutne zaprzeczenie demokracji". Jak dodał, obecny premier stosuje "politykę unieważnienia" – chce unieważniać Trybunał Konstytucyjny, niezależność NBP, czy nielegalnie usuwać prokuratorów.

