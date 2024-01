"Nie radzę eksperymentować". Zełenski zwrócił się do sojuszników Ukrainy

– Szczerze mówiąc, nie radzę nikomu eksperymentować, bo okropnym eksperymentem jest zwlekanie z tą czy inną pomocą – stwierdził Zełenski. Jego zdaniem nie wszyscy w Europie i na świecie zdają sobie sprawę, że nie chodzi tylko o bezpieczeństwo Ukrainy.

– To jest także bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, które oczywiście będzie miało wpływ na bezpieczeństwo na wszystkich kontynentach. I już ma wpływ – stwierdził ukraiński prezydent.



Argumentował, że "blokada Morza Czarnego przez Rosję doprowadziła wiele krajów do dumpingowej polityki cenowej w kompleksie rolno-przemysłowym, a niektóre państwa po prostu zostały bez chleba". – Dlatego brak pomocy Ukrainie nie pomaga wielu kontynentom, gdzie można zasiać chaos z powodu głodu lub innych przyczyn – dodał.

Co się stanie, jeśli Ukraina nie otrzyma pomocy? Zełenski wyjaśnia

Odpowiadając na pytanie, co się stanie, jeśli Ukraina nie otrzyma oczekiwanej pomocy, Zełenski powiedział, że wpłynie to na jeszcze większą śmiertelność wśród ukraińskiego społeczeństwa i doprowadzi do globalnego kryzysu na świecie.

– Będziemy osłabieni na polu bitwy. Będziemy mieli duży deficyt artylerii. Będziemy mieli bardzo duży deficyt obrony przeciwlotniczej. Oznacza to, że nie będziemy w stanie odeprzeć ataków rakietami balistycznymi. Będzie więc duża liczba zabitych i duża liczba rannych – oświadczył.

– Teraz jest wojna, a następnie będzie wielki kryzys. Ponieważ bez pomocy Stanów Zjednoczonych, bez pomocy Unii Europejskiej, Ukraina oczywiście będzie nadal walczyć, ale Ukraina będzie słabsza i to będzie szansa, żeby Rosja nas zajęła. A jak już nas zajmie, to, uwierzcie mi, będzie to wojna pomiędzy NATO a Rosją. Szczerze mówiąc wierzę, że Putinowi naprawdę na tym zależy – powiedział Zełenski.

