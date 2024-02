Tusk na prezydenta? Polacy powiedzieli, co o tym myślą

Do tej pory wiele wskazywało na to, że to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tymczasem "Super Express" ustalił w kręgu polityków PO, że obecny premier przymierza się do wyścigu o najwyższy urząd w państwie.

Co ciekawe, podobną opinię przedstawił niedawno poseł PSL Matek Sawicki. Jego zdaniem, to właśnie Tusk, a nie Trzaskowski, wystartuje w 2025 roku w wyborach na prezydenta Polski.

– Otóż zdziwicie się, kandydatem na prezydenta Warszawy pan Trzaskowski jest na poważnie i na całą kadencję, a kandydatem Koalicji Obywatelskiej [na prezydenta Polski – przyp. red.] będzie zupełnie kto inny – powiedział polityk ludowców.

Polacy nie chcą Tuska

Tymczasem portal goniec.pl postanowił zapytać Polaków o to, czy Donald Tusk powinien startować w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Jak się okazuje, wyborcy są sceptyczni wobec takiego pomysłu.

Zdaniem 55,4 proc. respondentów obecny premier nie powinien kandydować na prezydenta Polski. Przeciwnego zdania jest 20,2 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 24,4 proc. ankietowanych.

Dr hab. Jarosław Szczepański z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z portalem przypomniał, że co do zasady Polacy nie ufają Tuskowi. Pokazują to kolejne badania zaufania, gdzie lider PO przegrywa m.in. z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą.

Kto z KO na prezydenta?

Z najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Onetu wynika, że Rafał Trzaskowski, Mateusz Morawiecki oraz Szymon Hołownia idą łeb w łeb. Każdy z nich ma około 25 proc. poparcia i żaden nie może być pewien wejścia do II tury wyborczej.

Na Rafała Trzaskowskiego chce obecnie głosować 25,8 proc. uczestników sondażu. Drugie miejsce zajmuje Mateusz Morawiecki z wynikiem 24,9 proc., który minimalnie wyprzedza Szymona Hołownię. Na polityka Polski 2050 chce głosować 24,6 proc.

Czytaj też:

Ostre słowa Kaczyńskiego. Tusk: Sam bym tego lepiej nie ująłCzytaj też:

Poseł Lewicy o rządzie Tuska: Nie powinno to tak wyglądać