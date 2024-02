"Nie będę o niej opowiadał". Tajemnicza rozmowa Kaczyńskiego o Kamińskim i Wąsiku

W środę rano Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do Sejmu. Przed budynkiem doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Po kilkunastu minutach byli szefowie CBA i MSWiA opuścili teren parlamentu.

W grupie posłów, którzy próbowali wprowadzić Kamińskiego i Wąsika do Sejmu był także Jarosław Kaczyński. Prezes PiS rozmawiał ze strażnikami, domagając się oświadczenia na piśmie, że to marszałek Sejmu wydał polecenie zatrzymania obu polityków jego partii i niewpuszczenia ich do budynku. Próby Kaczyńskiego zakończyły się niepowodzeniem.

Prezes PiS spotkał się w sprawie żądanego dokumentu z komendantem Straży Marszałkowskiej, podinsp. Michałem Sadoniem. Jak ustaliła Interia, w trakcie rozmowy obecna była jeszcze jedna osoba. To Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu. Jak relacjonował w rozmowie z portalem prezes PiS, jego rozmowa z Cichockim była "bardzo skrótowa".

– Po drugie, na poły prywatna, tak że nie będę o niej opowiadał. Dostałem dokumenty. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem, zresztą w obecności ministra – powiedział Kaczyński.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Ponieważ Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu ub.r. skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił ich mandaty poselskie. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który wydał dwa sprzeczne rozstrzygnięcia.

W Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. W odniesieniu do Wąsika takiego postanowienia nie zamieszczono.

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłych szefów CBA w 2015 r. Pod koniec stycznia br. zrobił to ponownie. Prezydent stoi na stanowisku, że Kamiński i Wąsik pozostają posłami.

