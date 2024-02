Wybory do Parlamentu Europejskiego. Oto jak chcą głosować Polacy

W czerwcu Polacy będą wybierali swoich przedstawicieli do europarlamentu. Wybory te budzą w kraju zdecydowanie mniej emocji niż głosowanie na posłów czy na kandydatów do samorządów. Niemniej partie przywiązują do niego niemałe znaczenie.

Według najnowszego sondażu, wybory do Parlamentu Europejskiego wygrałaby Koalicja Obywatelska. Za nią znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Trzecia Droga. Swoich europosłów miałyby jeszcze Lewica oraz Konfederacja.

Wyniki sondażu

Zgodnie z wynikami głosowania KO zdobyłaby 33,5 proc. wskazań. Drugie Prawo i Sprawiedliwość miałoby wynik 29 proc. Z kolei Trzecia Droga zgromadziłaby 14 proc. poparcia. Na Lewicę zagłosowałoby 8,5 proc. respondentów, a na Konfederację – 7,5 proc.

1,3 proc. chce głosować na inną partię, a 13 proc. nie wie jeszcze, kogo poparłoby w wyborach.

Ankieterzy zadali również pytanie o przyszłość Polski w UE. Na stwierdzenie "Polska lepiej radziłaby sobie, gdyby nie była członkiem UE" 57 proc. zareagowało negatywnie, a 29 proc. – pozytywnie.

Ciekawie wygląda podział odpowiedzi ze względu na preferencje wyborcze. 80 proc. osób popierających Koalicję Obywatelską nie zgadza się z twierdzeniem, że Polsce byłoby lepiej poza UE. Tak samo myśli 70 proc. wyborców Trzeciej Drogi oraz 74 proc. głosujących na Lewicę.

Wyborcy PiS i Konfederacji są znacznie bardziej eurosceptyczni. 51 proc. wyborców PiS uważa, że lepiej byłby opuścić UE. 49 proc. głosujących na Konfederację podziela ten pogląd.

Badanie przeprowadziła pracownia Opinie24 dla organizacji More In Common Polska.

Kto do PE?

Media spekulują, kto znajdzie się na listach wyborczych do europarlamentu. W przypadku PiS dwa głośne nazwiska o Daniel Obajtek i Jacek Kurski. W tym kontekście pisze się też o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku.

"Daniel Obajtek otrzymał od Jarosława Kaczyńskiego obietnicę pierwszego miejsca na podkarpackiej liście. Obajtek propozycję przyjął" – podał portal Wirtualna Polska. Ponadto o miejsce na liście ma zabiegać były prezes TVP Jacek Kurski. "Były prezes TVP nie otrzymał jednak jednoznacznej deklaracji od Jarosława Kaczyńskiego, że otrzyma 'biorące miejsce' do PE. Ale bardzo się o to stara" – czytamy. Według informatorów, Kurski ma bardzo duże szanse.

