"Białoruś chce mieć dobre stosunki z Polską". Reakcja białoruskiego dyplomaty na notę protestacyjną

W czwartek w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zmarł żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej raniony nożem 28 maja na granicy z Białorusią.

Szef MSZ Radosław Sikorski złożył na ręce białoruskiego chargé d'affaire notę protestacyjną w związku ze śmiercią polskiego żołnierza.

Sikorski: To jest zaplanowana akcja

– To był atak z terenu Białorusi na polską granicę, w którym ugodzono polskiego żołnierza metodami, których uczą tych chuliganów, bandytów funkcjonariusze państwa białoruskiego – powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na konferencji prasowej w Gdańsku. – To nie są jakieś przypadkowe bijatyki. To jest zaplanowana akcja, do której ci ludzie są wdrażani. To, co się stało, nie było przypadkiem, tylko rezultatem. Było zabójstwem. Dlatego żądamy od władz białoruskich zidentyfikowania i przekazania nam tego zabójcy – dodał.

Szef polskiej dyplomacji poinformował również, że białoruski chargé d'affaire w odpowiedzi zapewnił go, iż "Białoruś chce mieć dobre stosunki z Rzeczpospolitą Polską". – Trudno dać temu wiarę, bo czyny białoruskich władz niestety przeczą tym słowom – stwierdził Sikorski. – Uzyskaliśmy zapewnienie, że na naszą notę będzie oficjalna odpowiedź. Jeszcze jej nie mamy – podkreślił.

Białoruś reaguje na żądania Polski

MSZ Białorusi wezwało Polskę do przywrócenia "pełnej współpracy w zakresie egzekwowania prawa". To reakcja na żądanie Radosława Sikorskiego o wydanie mordercy polskiego żołnierza.

Składając kondolencje, rzecznik białoruskiego MSZ Anatolij Głaz, cytowany przez agencję BelTA, oznajmił, że "aby tego rodzaju tragedie nie miały więcej miejsca, konieczne jest przywrócenie normalnych kontaktów granicznych między naszymi krajami". – Jednak kilka lat temu strona polska aktywnie i dość głośno zerwała współpracę z Białorusią w sferze egzekwowania prawa, zerwała kontakty w kwestiach pomocy prawnej i dialogu między komisarzami granicznymi. Wszystko to, podkreślam, zostało dokonane jednostronnie przez polskie kierownictwo – powiedział Głaz.

