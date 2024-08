Spotkanie liderów koalicji w willi premiera. "Nowe otwarcie"

W czwartkowy wieczór w willi premiera przy ul. Parkowej w Warszawie odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica).

Głównymi tematami rozmów były rozbieżności w stanowiskach koalicjantów przed najbliższym posiedzeniem Sejmu (11-13 września) oraz projekt budżetu na 2025 r. Nie zabrakło również kwestii obniżenia składki zdrowotnej, która dzieli partie obozu władzy.

Według zapowiedzi, przedstawiciele ugrupowań koalicyjnych będą się spotykać co tydzień, by omawiać najważniejsze sprawy. Nie we wszystkich spotkaniach będą uczestniczyć liderzy poszczególnych formacji politycznych.

"Czas na nowe otwarcie, ofensywę ustawową"

W piątek w programie "Fakt LIVE" Urszula Pasławska mówiła o kulisach spotkania liderów koalicji rządzącej. – Nastroje są dobre, jest moc. Kończą się wakacje, czas na nowe otwarcie i ofensywę ustawową – stwierdziła.

– Należy patrzeć na tego typu spotkania jak na pewien układ wykonawczy nowej koalicji. Czasy, kiedy decyzje były podejmowane poza rządem, na Nowogrodzkiej, minęły. (...) Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie jest to rząd autorski ani żadnej partii, ani żadnego człowieka. W związku z tym formacje polityczne muszą znaleźć porozumienie co do swoich oczekiwań i postulatów. Do tej pory zgodziliśmy się na wiele przedsięwzięć, które wzmacniały socjal i politykę społeczną. Czas na podanie ręki przedsiębiorcom, czyli tym, którzy tworzą miejsca pracy i polskie PKB – powiedziała polityk.

Jak podkreśliła Pasławska, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego sprawą fundamentalną jest kwestia składki zdrowotnej.

Kompromis ws. składki zdrowotnej?

Każda z partii koalicji rządzącej ma swoją wizję tego, jak powinna wyglądać składka zdrowotna. Polska 2050 chce składki uzależnionej od wysokości przychodów. Zgodnie z projektem firmowanym przez Ryszarda Petru, będą trzy progi przychodowe (4, 7 albo 9,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Lewica chce wprowadzenia 9-proc. podatku od zdrowia, który miałby być płacony zarówno przez tych, którzy są na PIT, jak i na CIT. Z kolei PSL zaproponowało powrót do tego, co było przed Polskim Ładem, czyli 9 proc. składki z możliwością odliczenia jej większej części od podatku.

"Jesteśmy blisko porozumienia ws. obniżenia składki zdrowotnej z Ministerstwem Finansów. Na tym etapie propozycja dotyczyłaby tylko przedsiębiorców. Pracownicy byliby objęci obniżką w momencie, gdy deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 3 proc. PKB. Czyli ok. 2027 r." – poinformował we wtorek w mediach społecznościowych poseł Polski 2050 Ryszard Petru.

