Sroka: Ziobro może stanąć przed komisją. Mam nadzieję, że nie zabraknie mu odwagi

Przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa podkreśliła na antenie TVP Info, że osoby, które nie stawiają się przed obliczem kierowanego przez nią organu, są "związane ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości". Tego określenia użyła w kontekście niestawiennictwa byłego szefa CBA Ernesta Bejdy

– To są rzeczywiście osoby, które zasłaniają się w tej chwili i korzystają z tzw. koła ratunkowego, które stworzył Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej – powiedziała Magdalena Sroka. Jak przyznała, zgodnie z orzeczeniem TK, "praca komisji jest nielegalna, że komisja jest nielegalna i nie powinna funkcjonować".

Posłanka Trzeciej drogi kwestionuje jednak wyrok i wywodzenie z niego podstawy do niestawiennictwa przed komisją. – To jest takie wybieranie sobie tego, co nam pasuje. Komisja sejmowa została powołana uchwałą Sejmu. Głosowali za nią również politycy Prawa i Sprawiedliwości i dzisiaj mamy do wykonania bardzo ważne zadanie – zaznaczyła Magdalena Sroka. – Opinia publiczna oczekuje tego, że również osoby związane ze środowiskiem PiS–u staną przed komisją i będą odpowiadały na pytania – dodała.

Sroka: Ziobro zasłania się chorobą

Jednocześnie parlamentarzystka przyznała, że można odnieść wrażenie, iż świadkowie wzywani przed komisję "lekceważą" organ. Jako przykład wskazała Zbigniewa Ziobro. – Zasłania się chorobą, publikuje zdjęcia w dniu, kiedy ma wyznaczony termin na przesłuchanie, ale one mają tylko wywołać emocje, bo następnego dnia stawia się w prokuraturze, ale wybrał sobie to zeznanie następnego dnia, bo tam jest osobą pokrzywdzoną i został przesłuchany w charakterze świadka – stwierdziła Sroka.

Jak podkreśliła przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa, "nie ma możliwości, żeby wybierać sobie, gdzie się pójdzie, a gdzie się nie pójdzie". – Tym postępowaniem Zbigniew Ziobro udowodnił, że opinia, którą dysponuje komisja, czyli opinia biegłych lekarzy, jest prawdziwa – stwierdziła.

Magdalena Sroka uważa, że były minister sprawiedliwości może zeznawać. – Mam nadzieję, że odwagi mu nie zabraknie i stanie przed komisją 4 listopada – powiedziała posłanka Trzeciej Drogi.

Czytaj też:

Moskal odpowiada na oskarżenia Brejzy ws. Pegasusa: Wsypuje swoich kolegówCzytaj też:

"To kłamstwo!". Żona Ziobry przerywa milczenie