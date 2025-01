Zembaczyński: Ziobro jak niedźwiedź, zaczyna kąsać

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Komisja ta chce przesłuchać byłego szefa MS 31 stycznia. Zbigniew Ziobro przyznaje, że nie jest zaskoczony obrotem spraw. – Biorąc pod uwagę zamach na prokuraturę i sądownictwo, który przeprowadził pan Bodnar na życzenie polityczne i dla korzyści politycznej aktualnego obozu władzy, spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia – stwierdził polityk. Poseł został też zapytany o przyzwolenie obecnej władzy na uchylanie wyroków z uwagi na orzekającego je sędziego. – Takie sytuacje mają już miejsce w co najmniej stu sprawach karnych, w tym nawet w najcięższych sprawach kryminalnych. To, co dziś robi Donald Tusk, jest kompletnym zaprzeczeniem idei państwa prawa – ocenia były minister.

Jednocześnie były minister zapowiedział, że jego przyjdą po niego służby, nie będzie stawiał oporu.

Ziobro: Nie boję się. Zembaczyński: Nie jest kozakiem

– Doprowadzenie mnie przed komisję, która działa nielegalnie, będzie złamaniem prawa. Zresztą widzimy od dawna, że mamy do czynienia w Polsce z zamachem stanu. Ale oni mnie nie złamią. Nie boję się komisji. Całe to towarzystwo będzie siedziało, poniosą odpowiedzialność karną – powiedział Zbigniew Ziobro "Super Expressowi".

Polityk PiS dodał, że aktualnie jest za granicą, gdzie przechodzi rehabilitację po operacji.

Członek sejmowej komisji, poseł KO Witold Zembaczyński stwierdza, że "to są ewidentne groźby kierowane pod adresem komisji, a także sądu". – Widzimy medialną postawę Zbigniewa Ziobry, bo w realnym życiu nie jest on takim kozakiem, jakiego zgrywa. On zachowuje się obecnie jak niedźwiedź w potrzasku, zaczyna kąsać. Oby tylko nie odgryzł własnej łapy – grzmi parlamentarzysta.

