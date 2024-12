Młodzieżówka Konfederacji: Kara śmierci dla kobiet, które zrobiły aborcję

Konfederacja jest złożona z trzech oddzielnych formacji (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowa i Korona Grzegorza Brauna) i dlatego posiada aż dwie młodzieżówki – Młodzi dla Wolności oraz Korona Młodych. Przedstawiciele tej drugiej organizacji zorganizowali konferencję prasową w Sejmie m.in. na temat aborcji.

W konferencji uczestniczyli poseł Roman Fritz (Korona), prezes Korony Młodych Erwin Trynkus, rzecznik prasowy młodzieżówki Szymon Ponitka oraz działające w organizacji Zuzanna Kobiec i Miriam Wachowiak.

– Jako Korona Młodych zawsze byliśmy i będziemy przeciwni aborcji – stwierdził Ponitka, dodając, że młodzieżówka opowiada się za zwiększeniem opieki dla kobiet w ciąży.

Kara śmierci za aborcję?

Następnie głos zabrał Erwin Trynkus. – Powiedzmy sobie jasno: ani kroku wstecz w obroni życia. Bez ochrony życia od poczęcia nie ma żadnej, nawet udawanej cywilizacji. Mówmy to wprost również, że jest to morderstwo, a mordercy nienarodzonych dzieci muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, a słuszną karą za zabicie drugiego człowieka jest kara śmierci. Śmierć wrogom ojczyzny – mówił Trynkus.

Miriam Wachowiak stwierdziła, że ludzkie życie zaczyna się od poczęcia i od tego momentu powinno być otoczone ochroną państwa. – Codziennie w polskich szpitalach dokonuje się haniebnych mordów na dzieciach nienarodzonych – mówiła. Jak dodała, cześć lekarzy zamiast ratować życie, uczy się jak je odbierać.

Na koniec konferencji głos zabrał jeszcze poseł Fritz, który wskazał, że obecna koalicja już trzykrotnie w ciągu zaledwie roku podjęła próbę liberalizacji przepisów aborcyjnych. – Jestem dumny, że stoję pomiędzy młodymi ludźmi, że jest młodzież, która jest zdecydowanie mądrzejsza od przygniatającej większości zasiadającej w polskim parlamencie – mówił parlamentarzysta.

Czytaj też:

Kompromisy zagłady. Jerzy Kwaśniewski odpowiada Jarosławowi KaczyńskiemuCzytaj też:

Szpital przeprowadza aborcje zaawansowanych ciąż. Ordynator: Mówią, że jestem Hitlerem