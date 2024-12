Masło po 5 zł jak benzyna Tuska. Mentzen punktuje Trzaskowskiego

Minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka stwierdził na antenie Radia Zet, że przepisem na obniżenie ceny masła jest... zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

– Jak wygra Trzaskowski, masło będzie po 5 złotych – tak czy nie? – zapytał Bogdan Romanowsk, na co Szłapka odpowiedział: "Myślę, że tak".

Mentzen: Tusk z Trzaskowskim odpowiadają za te ceny

Na śmiałe deklaracje ws. cen tego produktu zareagował polityk Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Po wygranej Trzaskowskiego masło będzie kosztować 5 zł, tak jak benzyna 5,19 zł po wygranej Tuska" – napisał na portalu X kandydat na prezydenta.

Parlamentarzysta wskazał jednocześnie, co wpływa na wysokie ceny masła. "Podatki, opłaty, regulacje, przepisy, Zielony Ład i dyrektywy unijne prowadzą do wzrostu cen" – zauważył Mentzen.

Jak stwierdził polityk Konfederacji, "Tusk z Trzaskowskim odpowiadają za te ceny już teraz. To wina ich działań".

Polityk Konfederacji: Trzaskowski jest przekonany, że planeta płonie

Nie jest to pierwsza krytyczna uwaga pod adresem Trzaskowskiego ze strony Mentzena. W niedzielę, podczas spotkania z mieszkańcami Piaseczna, prezes Nowej Nadziei przekonywał m.in., że "wariaci z Ostatniego Pokolenia to grupa przestępcza". W tym kontekście nawiązał do poglądów głoszonych przez kandydata KO na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego.

– Ludzie nie mogą dojechać do pracy, kobiety na salę porodową, ponieważ ktoś zablokował ulicę. Bo ci młodzi ludzie zdają się wierzyć, że planeta płonie. (…) Ale nie oni jedni mówią, że planeta płonie. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, też jest przekonany, że planeta płonie. Prezydent polskiej stolicy wierzy w to, że nasza planeta płonie – powiedział ekonomista.

– I mamy teraz zwiększyć koszty życia, zniszczyć nasz przemysł, zniszczyć nasz poziom życia, żeby ugasić planetę. Jakie to jest wariactwo. I ten człowiek mówi to zupełnie na poważnie – dodał.

