"Komisja uciekła". Polityk PiS o sprawie Ziobry

Pismo ws. Ziobry może teraz zostać skierowane do Sejmu, a stamtąd do sądu. "Aresztowanie czynnego posła za to, że jako świadek nie stawił się na wyznaczoną godzinę na posiedzenie sejmowej komisji śledczej, to sprawa bez precedensu w historii polskiego parlamentaryzmu" – wskazała "Rzeczpospolita".

Czy Ziobro mógł zostać przesłuchany?

Gazeta prześledziła sekwencję zdarzeń z piątku. Zbigniew Ziobro pojawił się o godz. 09:30 w TV Republika. Około godz. 10:29 polityk wyszedł do czekających na niego policjantów. Jak przekazała "Rz" stołeczna policja, poseł PiS został dowieziony do Sejmu około godz. 10:40, a więc jeszcze przed głosowaniem wniosku o areszt.

Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 10:30. Dwie minuty później zaczęła się dyskusja nad aresztem dla Ziobry. O godz. 10:43, kiedy poseł PiS już był w Sejmie z policją i czekał na wejście, Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o "pilne" głosowanie nad wnioskiem o aresztowanie byłego szefa MS. Wniosek został przegłosowany o godz. 10:46, czyli 6 minut po tym, jak policja doprowadziła świadka do Sejmu.

Ziobro, jak potwierdziła policja, został zwolniony przez funkcjonariuszy dopiero o godz. 11:45, zatem po ponad godzinie, którą spędził w Sejmie.

Sasin: Gdy rządzą Tusk i Bodnar, wszystko jest możliwe

Do sprawy odniósł się na antenie Radia Plus były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Dzisiaj jest wszystko możliwe, dzisiaj, kiedy rządzą ci ludzie, kiedy rządzi Tusk, Bodnar, to jest absolutnie wszystko możliwe, każde bezeceństwo i każde złamanie prawa jest dzisiaj czymś, co może być na porządku dziennym, przecież kompletnie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby nie tylko stosować areszt, ale nawet występować z takim wnioskiem o areszt – powiedział poseł PiS.

Zdaniem byłego szefa MAP, Zbigniew Ziobro mógł zostać przesłuchany, ale z takiej możliwości zrezygnowali przedstawiciele organu.

– Kodeks postępowania karnego mówi wyraźnie, można wystąpić o areszt, jeśli osoba nie zostanie doprowadzona przez policję na posiedzenie komisji. Minister Ziobro został doprowadzony, to komisja uciekła – zaznaczył Sasin.

Czytaj też:

Broń Ziobry jest legalna. Siemoniak zabrał głosCzytaj też:

Ast: Najlepiej byłoby, gdyby komisja ds. Pegasusa zamknęła postępowanie