"Znowu oszukali Polaków". PiS przypomina słowa Trzaskowskiego

Kilka tygodni temu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedził Elbląg. Prezydent Warszawy zwracał uwagę na znaczenie dla regionu przekopu Mierzei Wiślanej.

Trzaskowski chwali inwestycję. A co robiła PO?

W nagraniu, opublikowanym przez PiS, przypomniano archiwalną wypowiedź Trzaskowskiego.

– Przecież najważniejsze jest to, że jeżeli miał być przekop, to trzeba było tę drogę wodną poprowadzić do portu w Elblągu. Po to, żeby Elbląg się mógł rozwijać i żeby ten port oczywiście spełniał swoją funkcję gospodarczą – mówił kilka tygodni temu kandydat KO na prezydenta.

– Dopiero w tej chwili jesteśmy w stanie to zrealizować. Rząd to robi, samorząd współpracuje. Tak to dokładnie powinno wyglądać. Dzięki temu Elbląg może stać się jednym z ważniejszych portów, niedużym, ale ważnym na Morzu Bałtyckim. Dzięki temu tutaj będzie można czynić wiele inwestycji – podkreślał.

Jak przypomina z offu lektor: "partia Rafała Trzaskowskiego wstrzymała inwestycję rozwijające port w Elblągu". "Znowu oszukali Polaków" – słyszymy w spocie PiS.

Urlop Trzaskowskiego. PiS odpowiada

Podobny materiał zamieszczono pod koniec stycznia w kontekście wyjazdu Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewniał bowiem, że gdy opuszcza stolicę, zawsze bierze urlop. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość w specjalnym spocie przypomniało, że jest inaczej.

Dziennikarz i publicysta "Do Rzeczy" Karol Gac przyjrzał się w trybie dostępu do informacji publicznej, w jakim charakterze kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2025 Rafał Trzaskowski jeździł po Polsce jeszcze przed kampanią wyborczą, czyli w ramach tzw. prekampanii. Już wówczas poszczególni kandydaci spotykali się z wyborcami na zorganizowanych spotkaniach, choć formalnie kampania wyborcza nie była jeszcze ogłoszona.

Jak wynika z udzielonej Gacowi odpowiedzi, Rafał Trzaskowski jeździł w ramach delegacji służbowej. Sprawa stała się tematem nowego spotu PiS, w którym pada pytanie: "Który Rafał jest prawdziwy?". W materiale możemy zobaczyć wypowiedź prezydenta Warszawy, jaka padła podczas konferencji prasowej.

– Drodzy państwo, ja jestem zawsze na urlopie, jak prowadzę kampanię wyborczą. Od wielu, wielu lat, od 2018 roku pada to pytanie, ja niezmiennie odpowiadam: w momencie, kiedy jestem, prowadzę kampanię wyborczą, nie ma mnie w ratuszu, jestem poza Warszawą, wtedy biorę urlop i tak dokładnie będzie również teraz – powiedział polityk, zapytany o swoje podróże.

"Pomimo wielu zapewnień, Rafał Trzaskowski podczas listopadowego spotkania z wyborcami w Krakowie, nie przebywał na urlopie. Jak podaje warszawski ratusz, okazało się, że Trzaskowski podróżując po Polsce nie tylko robił to w czasie swojej pracy, ale ponadto robił to w ramach delegacji służbowej" – mówi głos z offu.

