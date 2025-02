Trzaskowski już mebluje Kancelarię Prezydenta? "Chodzi i mówi, że będzie ministrem"

Kampania wyborcza oficjalnie dopiero wystartowała, a głosowanie w wyborach prezydenckich odbędzie się 18 maja, a już teraz zaczynają się pojawiać pierwsze nazwiska ewentualnych członków Kancelarii Prezydenta w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. Z informacji, do których dotarł portal DoRzeczy.pl w grze może być nazwisko obecnego prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego.

Prezydent Opola ministrem?

– W Opolu coraz więcej się o tym słyszy. Wiśniewski chodzi i mówi, że będzie ministrem. Mało tego, prezydent Opola miał takie informacje przekazać samorządowcom związanym z Platformą Obywatelską. Dokładniej powiedział, że może zostać ministrem w Kancelarii Prezydenta Trzaskowskiego – słyszymy od jednego z radnych Opola. – Platforma w Opolu nawet jest z tego powodu zadowolona, bo w przypadku odejścia Wiśniewskiego, który startował z własnego komitetu, najpierw premier wskaże komisarza, a później będą starali się wygrać wybory prezydenckie w mieście – dodaje nasz informator.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który pięć lat temu oficjalnie popierał Rafała Trzaskowskiego i wspierał jego kampanię w Opolu, tym razem udzielił kandydatowi KO oficjalnego poparcia jako jeden z pierwszych polityków na Opolszczyźnie.

– Jasno chce pokazać, że dużo łączy go z Trzaskowskim – mówi DoRzeczy.pl samorządowiec związany z Opolem. – Wiśniewski w Opolu męczy się od dłuższego czasu. Od dawna spekulowało się, że chciał odejść do warszawskiej polityki, jednak nie było dla niego miejsca. Kancelaria Prezydenta może być dobrym przystankiem w drodze do jego dalszej kariery w Warszawie – słyszymy.

Najnowszy sondaż prezydencki

W badaniu pracowni IBRIS Rafał Trzaskowski zdobył 37,3 proc. głosów. Z kolei Karol Nawrocki otrzymał 23,9 proc. wskazań. Trzeci w zestawieniu Sławomir Mentzen z Konfederacji może liczyć na 8,9 proc. poparcia.

Czwarte miejsce zajął lider Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 6,8 proc. głosów. Na dalszych miejscach znaleźli się polityk Lewicy Magdalena Biejat (5 proc.) oraz dziennikarz Krzysztof Stanowski (3 proc.).

Grzegorz Braun zdobył 1,7 proc. głosów, Marek Jakubiak 1,2 proc., a Adrian Zandberg – 1,1 proc.

11 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

