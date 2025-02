"Zarzuty są całkowicie uzasadnione". Prezes PiS: Prawo przestało obowiązywać

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował w środę, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołownię i marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Śledztwo w tej sprawie wszczął prokurator Michał Ostrowski.

– To nie jest zamach stanu polegający na wyprowadzeniu wojska na ulice, jest to pełzający, ustrojowy zamach stanu – podkreślił Święczkowski.

Kaczyński: Prawo przestało obowiązywać

Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. – Prezes Trybunału Konstytucyjnego złożył dzisiaj oświadczenie odnoszące się do popełnienia przestępstwa z art. 127 Kodeksu karnego, mówiącego o zmianie ustroju siłą. To nie jest pierwsza tego rodzaju diagnoza. Legalni prokuratorzy tę sprawę podjęli i toczą się działania procesowe. To jest właściwa reakcja na stan rzeczy, który mamy w Polsce. Mamy do czynienia z sytuacją, w której instytucje państwowe – telewizja publiczna, prokuratura, KRS – zostały przejęte siłą. Mamy do czynienia ze stanem, w którym prawo przestało obowiązywać – mówił.

Zdaniem prezesa PiS, w tym, co robi obecna władza, nie ma już niczego, co jest związane z treścią przepisów. – Mamy do czynienia z takimi działaniami, jak zmiany na stanowiskach kierowniczych w sądownictwie wbrew podstawie prawnej. W sądach następują zmiany bez zgód w kolegiach sądowych. Mamy także do czynienia z nieuznawaniem wielkiej części sędziów. Mamy również do czynienia z sytuacjami, w których wprost mówiono o łamaniu praw człowieka – wyliczał.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że zarzuty zamachu stanu przedstawione przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego są "całkowicie uzasadnione".

– Narasta w tej chwili fala zmierzająca do stosowania różnego rodzaju represji, i to całkowicie bezpodstawnych, w stosunku do posłów. To są rzeczy, które w Polsce po 1989 r. się nie zdarzały i są po prostu zmianą realnie funkcjonującego ustroju naszego państwa – powiedział.

