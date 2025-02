Rozmowa Zełenski-Putin? "Niewykluczona"

Wołodymyr Zełenski ogłosił we wtorek, że jest gotów "usiąść naprzeciwko Putina przy stole negocjacyjnym, jeśli będzie to jedyna opcja osiągnięcia pokoju". Następnego dnia do tej deklaracji ustosunkował się Kreml. Rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow powiedział, że oświadczenia Zełenskiego są "pustymi słowami". Przypomniał, że w październiku 2022 r. przywódca Ukrainy podpisał dekret wdrażający decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, w której stwierdzono "niemożność negocjacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem".

Wcześniej Kijów przekonywał, że rozmowy pokojowe mogą się odbyć, ale z innym rosyjskim prezydentem. – W kwestii ukraińskiej nie powinno być miejsca na emocje. Jest za to miejsce na analizę prawną i pragmatyzm – powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję prasową TASS. Zaznaczył, że choć Moskwa nie uznaje Wołodymyra Zełenskiego za prawowitego prezydenta Ukrainy, to władze Rosji są gotowe z nim negocjować.

"Nigdy się na to nie zgodzimy"

– Pan prezydent Zełenski już powiedział, że jest gotów rozmawiać, jeżeli to jest konieczne dla osiągnięcia pokoju. Ale nie pokoju kosztem Ukrainy, a pokoju przez siłę. Kiedy Rosja zostanie ukarana za te przestępstwa, które uczyniła wobec Ukrainy i za pogwałcenie prawa międzynarodowego – mówił ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar był w sobotę gościem w programie "Jeden na jeden" w TVN24.

Dopytywany, czy bezpośrednia rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem jest możliwa, ukraiński dyplomata odpowiedział: – Niewykluczona.

– Nigdy się nie zgodzimy na wariant, w którym Rosja zatrzymuje zajęte dzisiaj tereny. To może być rozwiązanie tymczasowe. Możemy gadać o tym w trybie politycznym, czyli poszukiwać rozwiązań dyplomatycznych, ale nigdy Ukraina nie odda żadnych swoich terytoriów. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby Rosja miała prawo weta w sprawie naszego przystąpienia do NATO czy Unii Europejskiej – podkreślił Wasyl Bodnar.

