Trzaskowski: PiS w pewnym sensie chciał zlikwidować samorząd

– Bardzo się cieszę, że się wszyscy razem tutaj spotykamy. Znamy się od lat i współpracujemy od lat. W tych bardzo trudnych czasach, kiedy władza PiS-owska podniosła rękę na samorząd i próbowała go najpierw ograniczać, a potem w pewnym sensie likwidować, byliśmy razem, staliśmy razem i broniliśmy tego, co najważniejsze. A mianowicie broniliśmy naszych obywatelek i obywateli, bo na tym właśnie polega samorząd, że jest blisko ludzi i broni ich praw – stwierdził Rafał Trzaskowski podczas spotkania z wyborcami w Gdańsku.

W dalszej części wystąpienia kandydat KO stwierdził, że skuteczna władza w Polsce, to nie tylko władza centralna, ale również samorządowa, lokalna. – My wszyscy po to się upominaliśmy o prawa samorządów, po to walczyliśmy o prerogatywę samorządów, żeby realizować aspiracje naszych obywatelek i obywateli – mówił dalej.

– Źli ludzie, populiści nienawidzą wszystkiego, co niezależne, dlatego w Polsce PiS się zamachnął i na nauczycieli i nauczycielki i na wymiar sprawiedliwości, na wolne media, ale oczywiście również na samorząd. Tylko nie udało im się właśnie dzięki temu, że byliśmy razem – stwierdził prezydent Warszawy.

– Też dlatego nie udało się PiS-owi zniszczyć samorządu, bo obywatele po prostu na to nie pozwolili, bo właśnie wam ufają. Teraz was proszę o dokładnie to samo, żebyśmy byli razem i żebyśmy szli do przodu. Samorządy naprzód! – kontynuował.

Wsparcie od samorządów

Samorządowcy z całej Polski mają wesprzeć kampanię kandydata KO na prezydenta i zainicjować nową akcję w ramach kampanii polityka Platformy Obywatelskiej – "Samorządy Naprzód", relacjonowała Interia.

Akcja ma być skierowana do radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, którzy chcą wesprzeć Trzaskowskiego w staraniach o prezydenturę. Projekt mają nadzorować Elżbieta Polak i Marek Sowa – byli marszałkowie województw lubuskiego i małopolskiego. Wesprze ich były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezes Ruchu Samorządowego "Tak dla Polski".

Czytaj też:

"Jeden dzień w tygodniu, a czasami dwa". Trzaskowski: Bywam w WarszawieCzytaj też:

Rachunek za Ukraińców. Trzaskowski: UE musiałaby przesłać Polsce miliardy