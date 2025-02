"Nie ma się czego wstydzić". Tusk: Nie zwalniamy tempa

Donald Tusk wystąpił w poniedziałek na konferencji "Polska. Rok przełomu". Premier zapowiedział, że podstawą strategii gospodarczej będą inwestycje. – W Polsce inwestycje w roku 2025 to będzie ponad 650 miliardów złotych. (...) Jesteśmy przekonani w rządzie, że to ostrożny szacunek – oznajmił. Polityk obiecał, że w Polsce będzie prowadzona deregulacja gospodarki i mają zostać zagwarantowane lepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Tusk zwrócił się do obecnego na konferencji w siedzibie GPW prezesa InPostu Rafała Brzoski o przygotowanie rekomendacji w sprawie deregulacji. Miliarder przyjął propozycję szefa rządu.

Premier oświadczył również, że trwają rozmowy z gigantami technologicznymi. – Mam za sobą rozmowy z liderami z Google, Amazon, IBM. Szefowie Microsoft i Google będą w najbliższych dniach moimi gośćmi w Polsce. Będziemy dopinali ich plany inwestycyjne – zapowiedział.

– Google chce się zaangażować w działania, które uczynią nasze sieci energetyczne inteligentnymi – dodał.

Tusk: Jutro Google, za kilka dni Microsoft

– A nie mówiłem, że niektórym będzie łyso? Wiecie, tym wiecznym marudom i smutasom. Bo nie zwalniamy tempa. W piątek spotkanie zespołu do spraw deregulacji z ludźmi Rafała Brzoski i z odpowiednimi ministrami. Jutro Google, za kilka dni Microsoft. Tu, w Warszawie, będziemy rozmawiali o ich inwestycjach – powiedział premier Donald Tusk na opublikowanym w środę na platformie X nagraniu.

– Giełda, właściwie można powiedzieć, eksplodowała w dobrym tego słowa znaczeniu. WIG – ponad 90 tysięcy punktów. To jest rekord. Obecnie nasza giełda jest najsilniejsza na świecie. MWIG40, czyli średnie spółki, też w górę. Akcje takich spółek jak KGHM, Tauron, PGE – w górę. No i złoty się umacnia. I to mimo nałożenia przez Stany Zjednoczone ceł na Unię Europejską – wyliczał szef rządu. – Ledwie kilka dni minęło, a my lecimy dalej. Naprawdę nie ma się czego wstydzić – dodał.

