Tusk pisze o "kapitulacji". "I niech nikt nie udaje, że tego nie widzi"

W środę wieczorem na platformie X premier Donald Tusk umieścił wpis w języku angielskim, w którym odniósł się do sytuacji na Ukrainie. "Przymusowa kapitulacja Ukrainy oznaczałaby kapitulację całej społeczności Zachodu. Ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. I niech nikt nie udaje, że tego nie widzi" – napisał szef polskiego rządu.

Trump o Zełenskim: Dyktator bez wyborów

Ogromne poruszenie i krytykę ze strony niektórych światowych przywódców wywołała wypowiedź Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem bez wyborów" i ostrzegł, żeby "działał szybko, bo inaczej nie będzie miał kraju".

"Pomyślcie o tym: odnoszący skromne sukcesy komik, Wołodymyr Zełenski, przekonał Stany Zjednoczone do wydania 350 miliardów dolarów na wojnę, której nie dało się wygrać, która nigdy nie musiała się rozpocząć, a którą on sam, bez pomocy USA i »TRUMPA«, nigdy nie będzie w stanie zakończyć. Stany Zjednoczone wydały 200 miliardów dolarów więcej niż Europa, a pieniądze Europy są zabezpieczone, podczas gdy USA nie odzyskają niczego" – napisał Trump na platformie Truth Social.

"Na dodatek Zełenski przyznaje, że połowa przekazanych mu pieniędzy »zniknęła«. Odmawia przeprowadzenia wyborów, ma bardzo niskie poparcie w ukraińskich sondażach, a jedyne, w czym był dobry, to rozgrywanie Bidena »jak na skrzypcach«" – czytamy dalej.

"Dyktator bez wyborów – Zełenski musi działać szybko, inaczej nie będzie miał już kraju, którym mógłby rządzić. Tymczasem my skutecznie negocjujemy zakończenie wojny z Rosją – coś, co wszyscy przyznają, że tylko »TRUMP« i administracja Trumpa są w stanie osiągnąć. Biden nigdy nawet nie próbował, Europa nie zdołała doprowadzić do pokoju, a Zełenski prawdopodobnie chce, aby »złoty interes« trwał dalej" – stwierdził Donald Trump. "Kocham Ukrainę, ale Zełenski fatalnie zarządza sytuacją – jego kraj jest zrujnowany, a MILIONY ludzi zginęły niepotrzebnie. I tak to trwa…" – podsumował.

