"Mówisz Tusk - myślisz drożyzna". Morawiecki: Ludzie pokazują rachunki grozy

Podczas konferencji Morawiecki zwrócił się bezpośrednio do premiera w sprawie rosnących cen. – Wzywam Tuska do natychmiastowego obniżenia cen żywności, bo my to zrobiliśmy. Jest na to prosty sposób – obniżyć VAT do 0 proc. Ceny są coraz wyższe. Tak, ceny energii elektrycznej i gazu można obniżyć. Dr Karol Nawrocki miał absolutną w tym rację. Żyjemy w czasach, gdzie dla wielu Polaków ciepły dom staje się luksusem. Te słowa mówią Polacy na spotkaniach – mówił.

Morawiecki dodał, że największe zyski w 2024 zrealizowały banki. – I co z tego wynika? Nic. Likwidacja wakacji kredytowych, czyli to, co dla Polaków było ułatwieniem, rządzący wykluczyli. Drogo, drożej – Koalicja Obywatelska. Czym oni się zajmują? Czy oni dbają o Polaków? Co robi teraz rząd? Nie zapraszają ich na najważniejsze spotkania. Tam ich nie ma, mimo że Polska sprawuje prezydencję w UE. Te wszystkie spotkania powinny odbywać się z Polsce – kontynuował.

Poseł PiS zwrócił się do rządu, by ten "wreszcie zacznie realizować swoje obietnice".

"Bieda zagląda do samorządów"

Olga Semeniuk-Patkowska stwierdziła, że od ponad miesiąca w polskim parlamencie znajdują się 3 projekty ustaw – 0 proc. VAT na żywność, obniżka VAT na prąd i gaz do 8 proc., które nie są cały czas procedowane. – Mam nadzieję, że Szymon Hołownia w końcu wrzuci konkretne projekty do realizacji i ponad podziałami uda się je przyjąć. Z deregulacji wynika tyle, że minister rozwoju poświęcił, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, na to 15 minut i przekazał, że projekty ustaw, których nie jest w stanie przeprocedować Donald Tusk, będą zmienione na rozporządzenia – mówiła.

Poseł Marcin Porzucek przekonywał z kolei, że bieda zagląda także w portfele samorządów. – Rząd PiS wspierał samorządy i wtedy dochody wzrosły o 82 proc. Wygaszono kluczowe programy dla samorządów. Samorządowcy mówią jedno – nie ma żadnej alternatywy. To wielki problem, który uderza w samorządy i lokalne firmy. Jednocześnie pieniądze, które miały płynąć szerokim strumieniem, zostały zatrzymane i nie płyną do gmin i powiatów – kontynuował polityk.

