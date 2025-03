Trump: Jeśli nie chce umowy, nie będzie słuchany zbyt długo

Waszyngton i Kijów nie podpisały jeszcze umowy o minerałach. Podpisanie porozumienia opóźnia się po tym, jak w piątek podczas pytań dziennikarzy w trakcie spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do sprzeczki między Zełenskim, Trumpem i Vance'em. W poniedziałek prezydent USA udzieli mediom krótkiego komentarza w tej sprawie.

Trump: Wierzę, że Ukraińcy chcą zawrzeć umowę

"Musimy zawrzeć umowę, a umowa może zostać zawarta bardzo szybko. Nie powinno być tak trudno zawrzeć umowę. Można ją zawrzeć bardzo szybko. (...) jeśli ktoś nie chce zawrzeć umowy, myślę, że tej osoby nie będzie z nami zbyt długo. Ta osoba nie będzie słuchana zbyt długo, ponieważ wierzę, że Rosja chce zawrzeć umowę. Wierzę, że na pewno Ukraińcy chcą zawrzeć umowę" – powiedział Trump, odnosząc się do postawy prezydenta Ukrainy.

Ostrzeżenie dla Zełenskiego

Podczas głośnej medialnie dyskusji w Gabinecie Owalnym Trump i Vance ostrzegli prezydenta Ukrainy, żeby nie igrał z III wojną światową i nie mówił, co Amerykanie mają odczują w przyszłości. Była to reakcja na słowa Zełenskiego, że Ukraina odczuwa skutki wojny, a Amerykanie „odczują w przyszłości”. Trump tłumaczył Zełenskiemu, że USA próbują rozwiązać problem, a on powinien zrozumieć, w jakiej pozycji się znajduje.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Prezydent USA: Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski

Jedno z pytań, które padły w Gabinecie Owalnym dotyczyło gwarancji USA wobec Polski. Prezydent USA pozytywnie wyraził się o naszym kraju.

– Jestem bardzo zaangażowany na rzecz Polski. Myślę, że Polska naprawdę stanęła na wysokości zadania i wykonała świetną robotę dla NATO. Jak wiecie, zapłacili więcej, niż musieli. To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski, która jest w bardzo trudnym sąsiedztwie – mówił Trump.

